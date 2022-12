Attualità

Rimini

| 08:57 - 15 Dicembre 2022

Insegna.

Aperto al pubblico mercoledì 14 dicembre, in via Vittime dell'11 Settembre a Rimini, il nuovo Tecnomat. Si tratta di un’area espositiva di 9mila metri quadrati, a poca distanza dal centro commerciale Le Befane. Nello store si troveranno oltre 25mila prodotti tecnici professionali a prezzi da ingrosso per la costruzione, la ristrutturazione e la finitura della casa. Si tratta della sesta apertura in Emilia-Romagna. Il punto vendita di Rimini ha previsto un totale di 150 assunzioni.