Ladri sfortunati a San Marino: presi a causa dell'auto in panne

Cronaca

Repubblica San Marino

| 08:22 - 15 Dicembre 2022

Archivio.

Colpo andato in fumo a causa di un guasto dell'auto. E' stata sfortunata la banda che mercoledì notte è stata fermata a San Marino, dopo aver forzato auto e garage di abitazioni.



Il veicolo del gruppo è rimasto in panne a Borgo Maggiore, poco fuori dal centro della città e gli aspiranti ladri hanno dovuto arrendersi, dopo che una pattuglia della Gendarmeria, che ha notato l'auto ferma, ha proceduto ad un controllo. Nel bagagliaio sono stati rinvenuti svariati attrezzi da scasso oltre ad una pistola sparachiodi.



Durante la perquisizione, gli agenti si sono accorti che altre persone si stavano allontanavano furtivamente. Subito lanciati all'inseguimento, in collaborazione con la polizia civile, sono riusciti a bloccare sei persone, 5 uomini e una ragazza. Tra loro anche due minorenni. La banda avrebbe portato a termine alcuni furti tra Borgo Maggiore e il Ventoso.



I fermati sono stati portati alla Brigata di Borgo Maggiore, dove sono stati sottoposti ad accertamenti e interrogatori. Denunciati a piede libero i due minorenni e la donna, mentre per i restanti autori dei furti, ossia un macedone, un peruviano e un italiano, si profila il fermo in carcere.