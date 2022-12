Calcio Eccellenza, a Cattolica ritorna bomber Emilio Docente

Sport

15 Dicembre 2022

L'attaccante Emilio Docente torna al Cattolica.

Il Cattolica ha annunciato sulla sua pagina facebook il ritorno dell'attaccante Emillio Benito Docente. L'attaccante è in uscita dal Cosmos, squadra del campionato sammarinese dove è in arrivo Ben Kacem, bomber del Pennarossa. Docente, classe 1983, ha vestito la maglia giallorossa in serie D, vanta 134 presenze e 26 reti con la maglia a scacchi del Rimini F.C tra Serie B, C1 e Lega Pro; ha inoltre militato nelle fila di Gela, Messina, Ancona e Perugia.

L’attaccante sarà a disposizione dei giallorossi già a partire dalla prossima gara. Si punta sui suoi gol per cercare la salvezza. Domenica il Cattolica sarà di scena a Savignano.