San Giovanni, il maltempo non ferma l'antica Fiera di Santa Lucia

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:00 - 14 Dicembre 2022



San Giovanni in Marignano ha celebrato nel weekend l'antica Fiera di Santa Lucia. Purtroppo il tempo non è stato clemente; la pioggia ha infatti limitato le presenze e la possibilità di partecipare alle tante iniziative messe in campo.



Le realtà del territorio hanno comunque promosso un programma davvero imperdibile. In piazza è andato in scena il villaggio degli Elfi di Natale: in particolare nella giornata di Santa Lucia oltre 100 bambini con le famiglie hanno consegnato la decorazione natalizia da appendere agli alberi del Comune a cura di RegnodiFuori. Pro Loco ha preparato tanti allestimenti, trasformato i volontari in Elfi con costumi davvero scenografici e messo in campo vari laboratori, il biscotto, la letterina di Babbo Natale, assaggi di "Elisir" e altre prelibatezze.



Sorprese e idee regalo per Natale realizzate grazie alle proposte delle associazioni marignanesi Davide Pacassoni, Cà Santino, Scuolinfesta, Scout Agesci san Giovanni 1, Centro Studi Naturalistici Valconca. Imperdibile il progetto RQL proposto con il coordinamento di CNA nell'ambito della LR 41 per la promozione del territorio e dei prodotti della Valconca: molto partecipate le degustazioni di olio e vino con sommelier certificati e la distribuzione di prodotti tipici.



Intenso e coinvolgente il concerto del Corpo Bandistico, sempre capace di rinnovare il proprio repertorio e di creare partecipazione e calore; emozionante la proiezione del documentario "Passa Voce" realizzato da Teatro Cinquequattrini con i nonni del Centro Ricreativo l'Amicizia; appassionante lo spettacolo offerto da Pro Loco "Rototò del Kamishibai". Sentita, infine, la celebrazione dedicata a Santa Lucia realizzata presso la Chiesa che per tutto l'anno viene mantenuta aperta dai volontari.



Afferma l'amministrazione comunale: "Siamo davvero felici delle iniziative e proposte messe in campo dalle realtà del territorio che testimoniano partecipazione, spirito di comunità, coinvolgimento, ma anche desiderio di essere presenti. Purtroppo il tempo non ci ha supportato, ma abbiamo comunque respirato un clima festoso ed una buona partecipazione. Ringraziamo tutti coloro che in questi giorni ci hanno fatto visita e diamo appuntamento ai prossimi eventi natalizi".