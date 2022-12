Navetta per il centro storico di Rimini 'griffata' con lo slogan Confcommercio 'compro sotto casa'

Attualità

Rimini

| 15:46 - 14 Dicembre 2022

Foto di repertorio.



Una delle navette gratuite del centro storico di Rimini sarà 'griffata' dallo slogan di Confcommercio 'compro sotto casa'. Lo annuncia Andrea Castiglioni, direttore della Confcommercio. In questo modo la campagna natalizia uscirà dal web e sarà portata per le vie del centro, da un mezzo peraltro messo a disposizione dell'amministrazione comunale per fare shopping e girare comodamente per il centro storico.



"Mai come ora la difficoltà delle famiglie a fare quadrare i bilanci a causa degli aumenti delle spese correnti e l’incertezza sul futuro rischiano di portare ad una ulteriore flessione della spesa per gli acquisti di Natale", evidenzia Castiglioni, che cita un'indagine di Format Research, secondo la quale anche per quest'anno diminuirà la spesa pro capite per i regali. Per il 2022 sono 157 euro contro i 169 euro di spesa media del 2021.



"La propensione a fare regali registra invece una positiva inversione di tendenza rispetto ai cali continui dal 2015. Numeri che ci impongono una volta di più di stare al fianco delle micro e piccole imprese del commercio, con ogni iniziativa possibile per rivitalizzare questo tipo di acquisto cogliendone le opportunità per sé stessi e per tutto il territorio”, chiosa Castiglioni.