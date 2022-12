Occhio alla velocità, arriva nuovo telelaser per Santarcangelo. Investiti 30.000 euro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:34 - 14 Dicembre 2022

Foto di repertorio.



In arrivo, per la polizia locale dell'Unione Comuni Valmarecchia, un telelaser mobile di nuova generazione, finanziato con la variazione di bilancio approvata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni il 29 novembre scorso. Il nuovo strumento, che costerà circa 30mila euro, sarà utilizzabile direttamente dagli agenti o all’interno di appositi alloggiamenti, alla presenza comunque di una pattuglia per monitorare il corretto funzionamento del dispositivo.



“I controlli sulla velocità veicolare rappresentano una priorità per l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di ridurre l’incidentalità attraverso il presidio delle strade” dichiara l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti. “Le nuove strumentazioni consentiranno di implementare l’attività di controllo, che può già avvalersi di dotazioni come l’autovelox collocato sulla via Emilia, i velo ok in diversi punti del territorio e lo scout speed a disposizione delle pattuglie. Le strade dove i veicoli viaggiano ad alta velocità sono numerose, ma la Polizia locale – conclude Sacchetti – continuerà nell’attività di prevenzione anche con il contributo dei cittadini che segnalano le vie interessate”.