Santarcangelo, 4 incidenti da inizio dicembre: paura per un ciclista, scontratosi con uno scuolabus

| 14:31 - 14 Dicembre 2022

Polizia locale sulla via Emilia a Santarcangelo.





L’attività della Polizia locale della bassa Valmarecchia sul territorio di Santarcangelo prosegue su diversi fronti: dai controlli sulla viabilità alla rilevazione degli incidenti stradali, dal monitoraggio dei parchi urbani all’acquisto di nuove strumentazioni.



Sono quattro, in particolare, gli incidenti stradali rilevati da inizio dicembre sul territorio comunale, tre dei quali negli ultimi giorni. Il più recente risale al primo pomeriggio di lunedì 12 dicembre, quanto alle ore 15,45 circa una bicicletta si è scontrata con uno scuolabus all’incrocio tra via Celletta dell'olio e via E. Sancisi: per il ciclista, in condizioni non gravi, è intervenuto il 118, mentre la dinamica è in corso di accertamento.



Il giorno precedente, domenica 11, la Polizia locale ha effettuato i rilievi per un sinistro avvenuto intorno alle ore 18 sulla Provinciale Uso (SP13), dove il conducente di un’auto – per cause da definire – ha perso il controllo finendo per abbattere un palo della luce. Senza feriti anche lo scontro tra due veicoli avvenuto in via Braschi (SS9) venerdì 9 dicembre, mentre risale alle ore 13 del 2 dicembre la collisione – sempre sulla via Emilia, in questo caso al confine con il Comune di Rimini – tra un’auto e un ciclomotore, il cui conducente è rimasto ferito nello scontro.



Per prevenire il verificarsi di incidenti, i controlli della Polizia locale sulla viabilità proseguono anche con l’utilizzo di nuove strumentazioni: con l’etilometro acquistato dal Comando di via Costa lo scorso settembre, in particolare, sono stati effettuati 8 posti di controllo – 7 serali e uno diurno – per un totale di 42 persone sottoposte a verifica. Due quelle risultate positive, con una sanzione amministrativa per tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 e una denuncia penale (tasso superiore a 1,5): quest’ultimo caso, risalente al 23 novembre nel corso di un controllo in viale Mazzini, si è concluso con una sanzione compresa tra 1.500 e 6mila euro, il sequestro del veicolo, la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la decurtazione di 10 punti. Prosegue nel frattempo anche l'attività di controllo nei parchi pubblici: negli ultimi due mesi sono stati una trentina quelli effettuati a Santarcangelo, in orario diurno e serale, sia su segnalazione dei cittadini per disturbo della quiete pubblica che nell’ambito dell’attività ordinaria del Comando di via Costa.