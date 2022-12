Gli utenti del centro I Delfini di Cattolica ricevuti dalla sindaca di Santarcangelo

Attualità

Un momento dell'incontro.



Questa mattina (mercoledì 14 dicembre) la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi, hanno accolto in Municipio gli utenti del centro socio-occupazionale “I Delfini” di Cattolica, in visita a Santarcangelo nell’ambito di un tour che sta interessando diversi comuni della Provincia.



Gli utenti del centro, infatti, stanno incontrando i sindaci della Provincia di Rimini per intervistarli sulla loro attività di amministratori, conoscere la storia e i progetti futuri delle città, per poi pubblicare gli esiti dei colloqui sul periodico “Splash”, da loro stessi prodotto e distribuito.



Nel corso dell’intervista, sindaca e assessore hanno raccontato alcuni progetti in corso di realizzazione a Santarcangelo per la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale, come l’emporio solidale “U i è da magné” e la riqualificazione di due caselli della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, destinati a ospitare attività di “housing first” e percorsi di autonomia per persone diversamente abili.