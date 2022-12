Riccione, saranno assunti 10 agenti di polizia locale: 'Potenzieremo turni notturni'

Attualità

Riccione

14 Dicembre 2022

Mezzi della polizia locale di Riccione ARCHIVIO.





Il Corpo Intercomunale di Riccione della polizia locale sarà integrato con l'assunzione di 10 agenti. Lo ha annunciato, in sede di presentazione del bilancio 2023, l'assessore alla polizia locale Oreste Capocasa, che ha evidenziato quanto la sicurezza rappresenti un bene pubblico e che per questo siano necessari investimenti "non solo in termini tecnologici, potenziando la videosorveglianza", ma anche per il personale, per contrastare al meglio "i fenomeni di degrado cittadino". "Gli investimenti sul personale - aggiunge Capocasa - sono finalizzati anche a potenziare il turno di notte, sollevando, ad esempio, i carabinieri dal compito dei rilievi sugli incidenti stradali, lasciandoli più liberi nel controllo della città”. L’assessore Capocasa annuncia anche la volontà di intervenire sulla sicurezza della circolazione stradale, "prevenendo in particolare i fenomeni della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti".