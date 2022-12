Rimini, alla consegna dei Sigismondo d'oro il tradizionale scambio di auguri di fine anno

Attualità

Sigismondo d'oro.





Si terrà a Rimini lunedì 19 dicembre il tradizionale scambio di auguri di fine anno, nel corso del quale verranno consegnati i Sigismondo d’oro 2022 alla professoressa Fernanda Argnani, per tanti anni insegnante di Lingue e Letterature Straniere nelle scuole di Rimini, e Aureliano Bonini, pioniere degli studi e delle analisi legate al turismo italiano e internazionale.



L’appuntamento è in programma alle ore 18 al Teatro Galli e si aprirà, come da tradizione, con il saluto di fine anno del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Terminato il saluto alla città, sarà la volta della consegna del riconoscimento civico attribuito ai riminesi che abbiano onorato, con la propria attività, la città di Rimini e che quest’anno valorizzano l’impegno di due cittadini, che hanno contribuito a lasciare non solo un segno personale, ma a promuovere una crescita della collettività in ambiti anche molto differenti, attraverso il valore dello studio, dell'educazione, dell'analisi come fondamento indispensabile e da applicare ad ogni ambito dell'esperienza umana. Ingresso libero fino a esaurimento posti.