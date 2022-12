Rimini, ex assessore Piscaglia è nuovo direttore artistico delle stagioni musicale e lirica

Attualità

Rimini

| 13:24 - 14 Dicembre 2022

Giampiero Piscaglia EMILIO SALVATORI.





Giampiero Piscaglia è il nuovo direttore artistico delle stagioni musicale e lirica del comune di Rimini, L'incarico sarà assunto fino al 31 dicembre 2027. É stata infatti pubblicata la determina per la formazione della graduatoria alla quale attingere per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo, di direzione artistica per la programmazione musicale, a seguito del bando di selezione pubblica avviato a ottobre. "Dall’esame dell’ammissibilità sotto il profilo amministrativo delle dieci domande presentate e dei curricula dei candidati, è risultato primo in graduatoria il dottor Giampiero Piscaglia", spiega l'amministrazione comunale in una nota. Piscaglia, ex assessore del comune, vanta un'esperienza decennale nel settore.