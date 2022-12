Il Covid ha eroso i redditi dei riminesi: persi quasi cinque punti percentuali in due anni

Attualità

13:17 - 14 Dicembre 2022

I dati dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio, relativi al reddito disponibile delle famiglie consumatrici, riferiti al triennio 2019-2021, evidenziano, nell’area Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, una situazione di miglioramento nell’anno 2021, rispetto al 2020, ma di lieve difficoltà nel recupero rispetto all’anno pre-covid; nel dettaglio, mentre in termini di confronto annuo le due province mostrano entrambe segnali positivi, nel confronto col 2019 è la sola provincia forlivese quella che riesce a recuperare la piena capacità di spesa delle famiglie, sia riguardo al reddito disponibile complessivo sia, in particolare, per ciò che concerne il reddito disponibile pro-capite.



Nel 2021 in provincia di Rimini il reddito disponibile complessivo delle famiglie ammonta a 6.664 milioni di euro (6,5% dell’Emilia-Romagna), con un aumento annuo del 4,6% e una diminuzione biennale del 4,5%. I dati evidenziano, quindi, il non completo recupero di tale risorsa rispetto all’anno pre-covid (2019), cosa che invece avviene sia in regione (+0,5%) sia a livello nazionale (+1,5%). Questa situazione è in buona parte dovuta alle caratteristiche del tessuto economico del territorio; infatti, la pandemia ha inciso maggiormente nel macrosettore dei servizi - commercio e turismo in particolare -, settori prevalenti in provincia.



Il reddito disponibile pro-capite delle famiglie risulta essere di 19.754 euro, minore di quello regionale (23.336 euro) e in linea con quello nazionale (19.761 euro), con una variazione del +4,6% sul 2020 e del -4,7% sul 2019; pertanto, anche in questo caso si rileva il mancato recupero rispetto all’anno pre-pandemico, a differenza di ciò che accade in Emilia-Romagna (+1,1%) e Italia (+2,6%). Nel confronto con le altre province, nel 2021, nella classifica decrescente, Rimini occupa l’ottavo posto a livello regionale (dopo Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Ravenna e Piacenza) e la 40esima posizione nel contesto nazionale (su 107 province).