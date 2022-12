Matilda, primo album per la giovane cantautrice santarcangiolese

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:58 - 14 Dicembre 2022

Matilda Bonucci.



“Matilda”, il primo EP della cantautrice santarcangiolese Matilda Bonucci esce il 14 dicembre su tutte le piattaforme digitali. L’EP è composto da cinque brani che raccontano le emozioni dell’artista e che racchiudono un importante percorso musicale durato circa due anni ed iniziato con l’uscita della prima canzone “Io non voglio te” (presente nell’EP) grazie all’etichetta “Yourvoice Records” curata da Marco Giorgi.



Oltre a tre canzoni completamente inedite, l’ep “Matilda” contiene anche “Quindi Ciao”, seconda canzone pubblicata nel luglio 2021.



I brani sono tutti scritti dalla giovane cantante, tranne “Quando ci rivediamo”, in cui Matilda si è avvalsa della collaborazione dell’autore e produttore Emanuele Sciarra.



La canzone guida dell’EP è “Schiuma”, brano che forse più di tutti gli altri non solo mette in evidenza la bellissima vocalità della diciottenne, ma abbraccia il genere dove in questo momento Matilda si sente davvero “a casa”, ovvero l’ r'n'b.



L’EP contiene anche il terzo inedito intitolato "Medioevo", brano tecno-etnico e bella considerazione sui tempi che viviamo.