Polisportiva San Lorenzo, raggiunto il tetto dei 250 tesserati

12:34 - 14 Dicembre 2022

Un'annata eccezionale per la Polisportiva San Lorenzo che ha raggiunto 250 tesserati, e che celebrerà con la festa di Natale di domenica 18 dicembre. Dalle 10 alle 13 nel campo di via Bergamo si terrà “Sanlo Christmas Mundialito”, con tornei divisi per annate., a seguire buffet e aperitivo con tutti i bambini e i loro genitori. Martedì 20 dicembre alle 20.30 nella sede dell’associazione sportiva invece è in programma la cena di Natale con gli atleti della Prima categoria, Juniores e Allievi; 3 squadre con giocatori che durante l’anno interagiscono tra loro con vari scambi di ragazzi in campo.



Esprime soddisfazione il presidente della Polisportiva San Lorenzo, Fabrizio Vagnini. “Quest’anno abbiamo concluso i lavori di sistemazione degli spogliatoi e della struttura esterna. Per il prossimo anno - prosegue - già da gennaio in poi, inizieremo ad occuparci dell’organizzazione del “Torneo San Lorenzo”, che è arrivato alla 39esima edizione, e vogliamo ampliarlo ulteriormente. Abbiamo in campo varie iniziative, stiamo ad esempio valutando di poter fare il centro estivo in via Bergamo e 2 appuntamenti di vacanze estive con i ragazzi. Insomma – conclude Vagnini – il 2022 è stata per noi una buona annata dal punto di vista calcistico, nonostante le tante difficoltà e gli aumenti dei costi di gestione”.