Cattolica, concerto di beneficenza a favore de 'la Prima Coccola'

12:14 - 14 Dicembre 2022

Domani, giovedì 15 dicembre, si svolgerà il concerto di beneficenza "Cattolica Sings Christmas" in favore dell'associazione "La Prima Coccola". L’Appuntamento è per le ore 20:45 al Salone Snaporaz (Ingresso 15 euro. Prenotazioni biglietti al n. 334.1547552). Dodici cantanti si alterneranno sul palco, in una gioiosa e benefica serata musicale.



Gli artisti che si esibiranno: Giulia Boria, Veronica Pozzi, Francesco Caldari, Carol Morosini insieme a Marco Monari, Anita Vagnini insieme a Susanna Zecchini, Amedeo Olivieri, Giorgia Ferri, Alessandra Vanzini, Alessia Giunti, Diego Olivieri. Ad accompagnarli con piacevoli arrangiamenti jazz (e non solo) saranno Manuel Casisa al pianoforte, Michele Mengoni al contrabasso e Gianni Gabellini alla batteria.



L’evento è promosso dall’Associazione Identità Aggreganti APS, con la direzione artistica e l’organizzazione di JaZzFeeling, ed il Patrocinio del Comune di Cattolica, Assessorato alla Cultura.



La manifestazione - spiegano gli organizzatori - sarà anche l'occasione per scambiarsi gli auguri in prossimità delle festività natalizie nello spirito della solidarietà.