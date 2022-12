Volley B: PromoPharma, match importante per la salvezza con Ravenna

Sport

Repubblica San Marino

| 11:50 - 14 Dicembre 2022



Dopo la netta sconfitta subita dall’Arredopark Caselle in trasferta, una PromoPharma super incerottata cerca il riscatto ospitando sabato 17 al Pala Casadei la Pietro Pezzi Ravenna di coach Claudio De Leonibus, una delle attuali dirette concorrenti alla salvezza. “Partita più che importante per noi ma che dobbiamo affrontare con una sola banda. – Spiega Stefano Mascetti, coach dei titani – Il problema alla coscia sinistra obbliga Yan Kiva a fermarsi per tre settimane e un’altra banda, Mattia Ricci, che ha subito una piccola operazione, dovrà fermarsi almeno una settimana. Ci resta “Lollo” Benvenuti che è rientrato a pieno ritmo da un paio di settimane dopo un infortunio piuttosto lungo. La Pietro Pezzi è una squadra fisica e tecnica allo stesso tempo. I loro punti di forza sono l’opposto Taglioli e il palleggiatore Cerqueti e poi hanno tanti giovani che stanno maturando esperienze. In questo particolare momento del campionato partono avvantaggiati. I miei giocatori si stanno impegnando ma non siamo a posto fisicamente e dobbiamo affrontare una diretta concorrente che è in un buon momento. Non siamo molto fortunati ma speriamo che il campo possa dire cose diverse”. Primo arbitro della sfida sarà Matteo Cetraro.



Classifica. Gabbiano Mantova 30, Arredopark Caselle 21, Querzoli Forlì 20, Kema Asola 20, Sab Group Rubicone 17, Volley Montichiari 17, Ama San Martino in Rio 16, Kerakoll Sassuolo 15, Planet Group Spezzanese 11, Viadana Volley 11, Pietro Pezzi Ravenna 11, PromoPharma 8, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma – Pietro Pezzi Ravenna. Sabato 17 dicembre ore 18.30 a Serravalle.