Nuova Renault Captur: sempre più Suv, sempre più amata anche tra le auto usate

Attualità

Nazionale

| 11:47 - 14 Dicembre 2022

Negli ultimi anni l’amore degli italiani per i cosiddetti crossover è aumentato progressivamente. Se le utilitarie e i SUV sono le due categorie da sempre più apprezzate nel nostro Paese, negli ultimi anni le versioni a metà strada tra le due, che non sono enormi SUV ma che comunque offrono tantissimo spazio e piacevolezza di guida, sono sempre più apprezzate. La nuova Renault Captur intercetta in pieno questa esigenza, offrendo in soli 423 cm di lunghezza un abitacolo molto spazioso e tanto comfort.



Comoda da guidare



La nuova Captur per le famiglie

Perfetta anche per i giovani anche in Offerta tra le Auto usate



Chi produce vetture sicuramente si trova a doversi costantemente aggiornare, per stare al passo con le esigenze dei tanti potenziali clienti. Sotto questo punto di vista la Renault Captur ha tanto da offrire, a una lunga serie di categorie di guidatori. I suoi spazi capienti, anche nel bagagliaio, rispondono sicuramente alle esigenze di una famiglia con figli piccoli; l’aspetto grintoso e tanta piacevolezza alla guida intercettano invece le preferenze di chi una famiglia ancora non ce l’ha.



Le concessionarie di auto usate a Milano e provincia, così come nel resto d’Italia, possono dare la possibilità a chi apprezza in modo particolare la Captur, di trovare modelli in offerta, sia con qualche anno di vita, comunque in buone condizioni generali, piuttosto che a km zero, ed in questo modo anche chi fa attenzione al budget può trovare un'occasione a prezzo scontato, in pronta consegna e con garanzia a tutela del consumatore.



Un crossover divertente



La nuova Captur

Restyling dello scorso anno



La Captur ha subito lo scorso anno un completo restyling, che di fatto l’ha allungata, l’ha resa più aggressiva nell’aspetto e ha offerto più spazio in abitacolo. Ovviamente, oltre a questo, sono tante le cose che un crossover di questo genere può offrire al guidatore, a partire da una buona maneggevolezza. Chi teme le dimensioni di un grande Suv non deve però rinunciare a nulla e può comunque avere tra le mani un’auto comoda da guidare, scattante e con tutte le dotazioni di sicurezza oggi possibili. Buono lo sterzo e la stabilità in curva; le dimensioni poco impegnative la rendono adatta anche a guidare nel traffico. Allo stesso tempo la Captur è perfetta per i lunghi viaggi, anche con tutta la famiglia. I modelli disponibili sono vari, anche con sette marce e turbo benzina, o con cambio automatico. Finiture di qualità, una plancia con attenzione alle dotazioni, una consolle elegante e contemporanea sono tutti elementi che la rendono ancora più accattivante.



I numeri in Italia



Quante Captur ci sono su strada

Sempre più apprezzata



Ricordiamo che la Renault Captur è stata l’auto più apprezzata dal pubblico europeo nel 2021, al premio Auto Europa 2021 ha infatti guadagnato il premio della giuria popolare. Si riconferma anche come vettura molto apprezzata in Italia, nello stesso anno in Italia l’hanno scelta ben 29.299 persone. I cambiamenti previsti dall’ultimo restyling premiano quindi il marchio francese, offrendo anche una buona maneggevolezza al veicolo. La Captur è disponibile anche in versione ibrida plug-in, per chi non vuole rinunciare alla sostenibilità ambientale.