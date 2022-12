Riccardo Muti sul podio del Teatro Galli con la Messa da Requiem di Verdi

Eventi

Rimini

| 11:30 - 14 Dicembre 2022

Il Maestro Riccardo Muti.

Gran finale per la 73esima Sagra Musicale Malatestiana sabato 17 dicembre – ore 21 - con il ritorno di Riccardo Muti alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per l'esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi che vedrà il celebre direttore sul podio del Teatro Galli assieme alle voci del soprano Juliana Grigoryan, del mezzosoprano Isabel De Paoli, del tenore Klodjan Kaçani, del basso Riccardo Zanellato e dei Cori Luigi Cherubini e Cremona Antiqua.



La Messa da Requiem fu composta da Verdi per celebrare Alessandro Manzoni in occasione del primo anniversario della scomparsa dello scrittore verso cui il compositore provava da sempre una grande ammirazione. L'opera fu terminata il 10 aprile 1874 e il debutto della nuova partitura ebbe luogo con esito trionfale nella chiesa di San Marco a Milano sotto la direzione dello stesso Verdi a cui seguirono due esecuzioni al Teatro alla Scala e successivamente altre sette esecuzioni all'Opéra Comique di Parigi, su invito di Camille Du Locle, amico e collaboratore di Verdi. Il successo spianò la strada ad ulteriori esecuzioni in tutta Europa.



A questa partitura Muti ha legato storiche interpretazioni nel corso della lunga sua carriera, tra cui il concerto del 1981 con Jessye Norman, Agnes Baltsa, José Carreras, Yevgeny Nesterenko, il Coro e l'Orchestra della Radio Bavarese – la cui registrazione si è aggiudicata il Premio Dutch Edison Klassik 2022 – e fra le più recenti va ricordata l'esecuzione alla testa della Chicago Symphony Orchestra and Chorus, premiata con due Grammy Award.



Le prove per questa nuova esecuzione della Messa da Requiem hanno formato l'intenso calendario della Riccardo Muti Italian Opera Academy – da sempre svolte coinvolgendo l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – in un progetto di grande interesse con cui il grande Maestro intende trasmettere la propria personale esperienza alle nuove generazioni di musicisti.