Rimini, Zeinta di Borg premia la vetrina più bella e chiede supporto dai comuni

Attualità

Rimini

| 11:20 - 14 Dicembre 2022

Maria Aramu vincitrice del premio nel 2019 con Arturo Pane..

Dopo una pausa di tre anni a causa della pandemia, Zeinta di Borg, per premiare il grande impegno dei negozianti di Rimini nell’allestire la propria vetrina e addobbarla dei colori natalizi, a grande richiesta organizza il concorso a premi ‘Oscar della Vetrina’.





Dal 15 al 23 dicembre gli studenti e gli esperti dell’Istituto Professionale Versari Macrelli di Cesena visiteranno le imprese associate a Zeinta di Borg e valuteranno e nomineranno la migliore vetrina di Natale.







La prima era stata vinta dalla Cartoleria Gioreca nel 2008 mentre quella del 2015 dalla Pellicceria Stephanie, nel 2016 da Aria di Festa, nel 2017 primi a pari merito la Gioielleria Banchetti e Fioreria Idea Verde, nel 2018 ex aequo tra il Coloniale e Banchetti e nel 2019 la Fioreria Idea Verde.







‘Chi non mostra non vende’ è il claim dei negozi e si sa che le vetrine, restano il primo messaggio di comunicazione con il cliente. Quindi risulta fondamentale catturare immediatamente l’attenzione del consumatore e stimolarlo nell’acquisto dei prodotti offerti.







L’obiettivo è quello di dare un segnale per incoraggiare gli esercizi del nostro centro commerciale naturale, ad abbellirsi con allestimenti che richiamino il Natale, per fare in modo che in questo periodo particolarmente difficile per il commercio locale i cittadini e i turisti, trovino una maggiore atmosfera di festa e siano incentivati ad uscire di casa e scegliere i propri acquisti nei negozi di vicinato.



Non solo sotto Natale, ma fin dalla sua nascita l’Associazione Zeinta di Borg sostiene con iniziative, mostre, progetti e campagne di comunicazione il commercio di vicinato e mai come in questo momento sembra necessario dare un forte segnale di supporto a tutte quelle imprese che ogni giorno alzano la saracinesca del proprio negozio e ‘dietro ai loro volti sorridenti ci sono la fatica, la volontà, l’orgoglio’, come sosteneva il Presidente Arturo Pane, recentemente scomparso.







Daniele Fagnani, Presidente in carica di Zeinta di Borg, sottolinea la bontà dell’iniziativa in controtendenza con l’attuale esubero di acquisti online e degli ipermercati e quale volano per contrastare il numero sempre maggiore delle saracinesche chiuse. Alla quale dovrebbe affiancarsi una azione fattiva delle amministrazioni comunali per supportare e agevolare gli esercenti negli oneri (affitti, Tari e imposte varie).







Possono partecipare al Premio i titolari degli esercizi commerciali del centro storico e dei borghi di Rimini associati a Zeinta di Borg.







Gli esperti studenti della qualifica "Operatore punto vendita" dell’Istituto Versari Macrelli selezioneranno i vincitori in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi.







Il 23 dicembre sarà decretato il vincitore: la proclamazione avverrà attraverso un comunicato stampa. Ai primi tre classificati premi della Azienda Vinicola Case Marcosanti.