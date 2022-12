Scontro tra auto e bus in via Montebello a Poggio Torriana

Cronaca

Poggio Torriana

| 11:15 - 14 Dicembre 2022

I mezzi coinvolti nell'incidente.

Scontro tra auto e autobus a Poggio Torriana. Poco dopo le ore 15 di ieri, martedì 13 dicembre, i due mezzi si sono scontrati sulla strada provinciale 120 in via Montebello a Torriana. Le cause dell'incidente sono ancora da definire. Forse l'asfalto reso viscido dalle condizioni atmosferiche all'origine dello scontro. Il frontale, all'inizio di una curva, è avvenuto tra l'autobus di linea 166 e un Mercedes. Il bus è della ditta Benedettini e svolge servizio per Start Romagna. La corsa era partita alle 13.56 da Montebello. Ingenti danni ai due mezzi. Non ci sarebbero, fortunatamente, persone ferite. Il servizio di linea autobus è stato ripristinato alle 16.