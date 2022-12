Valmarecchia: il bus non ha la pedana, disabile rimane a terra

Attualità

Valmarecchia

10:57 - 14 Dicembre 2022

Un utente disabile non riesce a salire sul bus perché non c’è la pedana adatta e rimane a terra. L’episodio, raccontato dal sindacato Ugl Fna, è capitato la mattina di lunedì 12 dicembre alle 6.15 ad una persona residente in Valmarecchia. Secondo quanto raccontato dalla nota stampa, l’utente non è potuto salire sul bus perché il mezzo non era dotato di pedana ma aveva tre scalini per la salita a bordo “quindi totalmente inadeguato al trasporto di utenti su carrozzina”. Ugl Fna fa anche presente che lo stesso utente viaggia abitualmente in quell’orario “quindi sicuramente nessuno è stato colto di sorpresa, ma se anche fosse, non sarebbe dovuta finire così” si legge ancora nella nota stampa.

Massimo Cai segretario regionale Ugl Fna afferma inoltre che “nelle giornate di lunedì, la disponibilità di mezzi adeguati a svolgere il servizio è molto limitata. Infatti i mezzi la domenica ed i giorni festivi non vengono né lavati, né puliti e neanche riforniti! La nostra organizzazione” conclude la nota “confida che le associazioni disabili vogliano contattarci quanto prima, in modo tale da intervenire congiuntamente per arginare, fino ad evitare i continui disagi che l’azienda incaricata del trasporto pubblico locale causa all’utenza.”