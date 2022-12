Rubavano i dati delle carte e dei bancomat ai clienti: maxitruffa in hotel

Cronaca

Rimini

| 08:30 - 14 Dicembre 2022

Le carte e il pos sequestrati.

Truffavano i clienti dell'hotel rubando i dati delle loro carte di credito. La Finanza di Rimini ha sequestrato a tre persone di origine albanese oltre 145mila euro in conti correnti e carte prepagate.

Secondo le indagini i tre (marito, moglie e figlio) che nel 2021 gestivano un hotel, avrebbero rubato i dati delle carte di credito e bancomat degli ignari clienti facendo poi 150 transazioni non autorizzate.

Le indagini sono iniziate dopo la marea di segnalazioni arrivate dai clienti da tutta Italia. Nei periodi successivi al termine delle vacanze avevano notato infatti degli addebiti anomali sulle loro carte.

Le indagini hanno poi permesso di appurare come le transazioni avvenissero con un pos collegato al conto corrente della ditta individuale intestata al padre/marito.

La Guardia di Finanza ha sequestrato ai tre indagati il saldo attivo di conti correnti e carte prepagate oltre a otto immobili, cinque auto e una moto.

Nel 2022 la gestione dell'hotel è cambiata.



"L’azione odierna delle Fiamme Gialle riminesi" si legge nella nota della Finanza "evidenzia che il controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica, oltre che delle valute virtuali, è indispensabile per la repressione delle condotte di falsificazione monetaria e di clonazione delle carte di credito e di debito a tutela del risparmio dei singoli cittadini e dell’integrità dei circuiti di pagamento."