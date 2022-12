Calcio Eccellenza, Progresso: si è dimesso mister Salmi. Arriva Farneti

Sport

Rimini

| 18:40 - 13 Dicembre 2022

Al Progresso - Eccellenza - arrivano come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di mister Francesco Salmi. Le strade tra il tecnico e il club si dividono dopo la decisione presa dallo setsso Salmi per motivazioni strettamente personali. Continua comunque a credere nell’ obbiettivo la società - i playoff -, convinta di poter proseguire nel proprio percorso anche dopo le ultime due prestazioni che coincidono con due sconfitte.



A riprova della convinzione assoluta di poter essere protagonisti la conduzione tecnica è stata affidata ad un tecnico del calibro di Franco Farneti. La società ringrazia Francesco Salmi per la professionalità e l’enorme contributo e contemporaneamente accoglie l’arrivo di Franco Farneti con grande entusiasmo.



PROMOZIONE Intanto in Promozione, la leader Gambettola potrebbe tesserare nelle prossime ore l'attaccante Osagie Osayande classe 2001 in uscita dalla Savignanese.