Calcio, Garden: eliminato il San Carlo, è nei quarti di Coppa di Terza

| 19:09 - 13 Dicembre 2022

Un gruppo di giovani del Garden classe 2004.



Ancora soddisfazioni dalla sezione calcio del Garden.





ATTIVITA' AGONISTICA





Nel campionato interprovinciale la Under 16 ritorna dalla trasferta di San Giovanni in Marignano con un perentorio 4-1 al termine di una bella partita contro una delle formazioni più organizzate sul piano del gioco. Match in equilibrio fino al 20' della ripresa (1-2) quando per via dell'espulsione di un difensore centrale la formazione di mister Paolo Zani ha allungato conducendo in porto la partita che altrimenti sarebbe stata in equilibrio e incerta fno alla fine. Il campionato si ferma fino al 22 gennaio.



Il bilancio della prima parte di stagione è molto positivo in quanto la crescita della squadra è stata costante: solo un paio le battute a vuoto che non hanno impedito di stare ai vertici della clasifica.





Turno di riposo per la Under 14 di Andrea Pagliarani che scenderà in campo lunedì 19 al campo della Stella contro il Bellaria alle ore 15,15. E' l'ultima partita prima della sosta.







ATTIVITA' DI BASE





Fervono i preparativi per la festa di domenica 18 che vede impegnati per tutto il giorno i ragazzi delle varie categorie in tornei e gare di tiro.





TERZA



Fermo il campionato, di scena la Coppa Città di Rimini. Il Garden è ai quarti di finale avendo eliminato ai rigori il San Carlo – leader del girone B - dopo il 2-2 ai tempi regolamentari (gol di Scalise, uno-due San Carlo, pareggio di Arcangeli). Dal dischetto è andato a segno per due volte il San Carlo, per quattro il Garden (Arcangeli, Gasperoni, Benedetti e Giulietti). Un passaggio del turno meritato in quanto nei 90 minuti la squadra di mister Martino, che ha fatto ricorso ad un ampio turn over, ha avuto almeno tre palle gol. Ora il sorteggio designerà l'avversario: si giocherà a marzo. Il campionato, invece