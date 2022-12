Rimini, ecco i farmacisti più longevi premiati dall'Ordine

Attualità

Rimini

13 Dicembre 2022





Si è tenuta domenica 11 dicembre la cerimonia di consegna da parte dell'Ordine dei farmacisti di Rimini delle targhe ai colleghi che hanno raggiunto l'importante traguardo dei 40 e 50 anni di Laurea e Professione.



La serata, svoltasi davanti a circa 150 colleghi farmacisti, ha visto alternarsi anche diversi momenti di aggiornamento per la Professione.



Dopo i saluti dell'amministrazione di Rimini, portati dall'assessore Francesco Bragagni, il presidente Giulio Mignani ha ringraziato la categoria per i grandi sforzi effettuati durante questi quasi 3 anni di pandemia che ora, grazie anche al lavoro dei farmacisti, sembra volgere al termine.



Ha inoltre relazionato sulle prospettive future della Professione che deve fare tesoro delle nuove competenze acquisite durante l'emergenza, come ad esempio la somministrazione di vaccini e il ruolo cardine di Professionista inserito in una nuova sanità digitale.



Non è mancato qualche momento di commozione durante i ringraziamenti alla storica segretaria dell'Ordine, Brunella Franchini, colonna portante del nostro ente.



Sono seguiti poi gli interventi di Carlo Zecchin e Maurizio Frisoni, responsabili di Protezione Civile, che hanno spiegato come i Farmacisti possano dare il proprio contributo anche come volontari, conformemente al loro spirito di solidarietà.



Il prof. Tumiatti ha relazionato poi sulla nuova offerta formativa dell'Università di Rimini, che ora offre un corso di Pharmacy, in lingua inglese capace di attirare studenti dall'estero ma anche di preparare i nostri studenti ad una carriera internazionale.



Infine sono stati accolti con una pergamena di benvenuto i nuovi iscritti, accolti anche da Gian Maria Rossi, Presidente di Agifar, l'associazione che raggruppa i giovani Farmacisti.



I premiati per 50 anni di attività



Dr. Giuliano BOCCHINI

D.ssa Anna BALDI

D.ssa Paola BATTISTINI



I premiati per 40 anni di attività



Dr. Achille ALBANESI

Paola BAFFONI

D.ssa Maria Angela BALDUCCI

D.ssa Maria Grazia BANCI

D.ssa Rossella BARBARESI

D.ssa Emanuela BATTISTINI

D.ssa Anna BRACOTTI

Dr. Leonardo DELUCA

Dr. Luigi FABBRI

D.ssa Barbara GAVIOLI

Dr. Nicola GESUALDO

D.ssa Anna INNOCENTI

Dr. Luigi Emilio LIVERANI

Dr. Maurizio MARTINI

Dr. Giovanni PAGNINI

D.ssa Tiziana PAZZAGLINI

D.ssa Maria Lodovica PELLICCIONI

Dr. Paolo PIANINI MAZZUCCHETTI

D.ssa Ester RENZI

Dr. Giuseppe RINALDI

D.ssa Franca RINALDI

D.ssa Raffaella RONCORONI

D.ssa Rossella SEMPRINI

D.ssa Laura SUZZI VALLI

D.ssa Angela TASSINARI

Dr. Marino TENTI

D.ssa Vanna VANNI

D.ssa Anna VELTRI