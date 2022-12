Nuoto paralimpico, chiusura stagionale con ottimi risultati per gli atleti della Polisportiva Riccione

Sport

Riccione

| 15:52 - 13 Dicembre 2022

Finp Polisportiva Riccione a Brescia.

Ultimo appuntamento dell’anno per la squadra FINP Polisportiva Riccione che si è ritrovata domenica 11 dicembre al XII Meeting Internazionale di Nuoto Paralimpico a Brescia. Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti riccionesi, che hanno scalato la classifica generale concludendo con un ottimo 7° posto su 26 squadre partecipanti. Un piazzamento da incorniciare, che arriva grazie ai cinque atleti che hanno gareggiato con ottime prove individuali e anche nella staffetta 4x100 stile libero. Si tratta di Virginia Cremonini, Andrea Reggiani, Giordano Del Bianco e Benedetta Albini, più Giulio Bernini, che si è messo in grande evidenza con la sua prestazione nei 400 sl categoria S9, strappando il pass per i prossimi Campionati Assoluti FINP.



A questo link i risultati completi della manifestazione: https://www.natatoria.com/nuoto_schedamanifestazione.php?lang=it&id_manifestazione=1261