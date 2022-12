Nuoto Artistico, la Polisportiva Riccione riparte con due medaglie regionali

Sport

15:43 - 13 Dicembre 2022

Viola Palmieri (a sx), argento negli Obbligatori, Ragazzi.

Prima gara stagionale per la sezione Nuoto artistico della Polisportiva Riccione. Il 1° Campionato Regionale Obbligatori ha confermato i buoni risultati con cui le atlete riccionesi avevano concluso la stagione agonistica precedente.

Viola Palmieri agguanta il secondo posto nella gara degli obbligatori, categoria Ragazzi. Anna Torroni ha conquistato il 3° posto nella categoria Junior/Assoluta, sempre gara degli obbligatori. Ottime prestazioni anche per le altre atlete della Polisportiva Riccione che hanno disputato entrambe le gare: Angelica Zaghini, Lia Baldisserri e Beatrice Cola.

“Quello che abbiamo sempre conosciuto come Nuoto Sincronizzato, ora è il Nuoto Artistico – spiega l’allenatrice Maria Grano - e a livello mondiale il nostro sport sta subendo un’autentica rivoluzione: cambiano i regolamenti, i metodi di giudizio, le routine e gli obbligatori. Un’innovazione che ha portato una mole di lavoro notevole considerato il cambio radicale di tutta la parte tecnica, ma che sicuramente ci ha dato un ulteriore spinta per lavorare sempre al nostro meglio. Questi primi risultati stagionali delle nostre atlete confermano tutti questi aspetti”.