Misano Gran Prix Truck, le date dell'edizione 2023 dell'evento dedicato ai grandi bolidi

15:10 - 13 Dicembre 2022

Un momento dell'edizione 2022





Ufficiali le date dell'edizione 2023 del Misano Gran Prix Truck, che tornerà al “Marco Simoncelli” nelle giornate del 20 e 21 Maggio e, anche nel 2023, inaugurerà la stagione del Goodyear FIA European Truck Racing Championship.



La caccia al titolo continentale, vinto lo scorso anno per la quarta volta dall’ungherese Norbert Kiss, partirà ancora una volta da Misano World Circuit, unica tappa italiana delle nove previste dalla serie europea.



Lo scorso anno, dopo la parentesi Covid, furono 35.000 le presenze nell’arco dei due giorni, a conferma dell’importante indotto generato sul territorio.



Alla gara in pista, si aggiungono gli elementi che consolidano il successo del Misano Grand Prix Truck: il raduno dei camion decorati, che ogni anno cattura l’attenzione del pubblico, e l’area commerciale, luogo di incontro tra la community dei camionisti e le aziende della filiera dell’autotrasporto, nonché occasione per presentare i nuovi modelli da parte dei costruttori.



Dopo l’esordio dello scorso anno, tornerà anche nel 2023 il FIA Innovation Camp, un’area espositiva che ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e aumentare l’impiego di tecnologie alternative nella filiera e tra i camionisti. Qui le case costruttrici potranno mettere in mostro i loro mezzi con alimentazione alternativa.



Confermata la collaborazione con i media partner Vado e Torno e Trasportare Oggi, che si occuperanno anche della gestione delle prove in pista e fuori dal Circuito con mezzi messi a disposizione dalle case costruttrici.



È attiva da qualche giorno, sulla piattaforma TicketOne, la prevendita dei biglietti, con possibilità di acquistare l’ingresso per la singola giornata o l’abbonamento per entrambi i giorni.