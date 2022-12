Santarcangelo premia ancora i presepi più belli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:02 - 13 Dicembre 2022

Il presepe di Tinin-Mantegazza.





Torna anche nel 2022 il bando dell’amministrazione comunale di Santarcangelo per la promozione dell’arte presepiale. Dopo il fortunato esordio dello scorso anno, il concorso che premia i presepi più belli rientra nuovamente tra le iniziative del Natale santarcangiolese, rinnovando la formula già sperimentata nel 2021.



L’invito anche quest’anno è a presentare foto di installazioni artistiche, filmati o rappresentazioni virtuali del presepe o della natività, per documentare la storia della rappresentazione presepiale e la sua rivisitazione moderna, oltre alle reinterpretazioni contemporanee dal punto di vista figurativo e dei materiali.



Il concorso resta infatti articolato in tre categorie: presepi classici, rappresentazioni virtuali e reinterpretazioni. Tra le rappresentazioni “classiche” possono essere presentati presepi allestiti all’aperto, in spazi pubblici o privati del centro o delle frazioni, oppure in casa. Le rappresentazioni artistiche o virtuali comprendono invece dipinti, lavori di ricamo, disegni, elaborati grafici o video. Nella categoria delle reinterpretazioni, infine, saranno premiati i presepi realizzati con materiali naturali o di riciclo.



Il bando è aperto a tutta la cittadinanza, è ammessa la partecipazione di gruppi di persone (che devono indicare un referente), mentre classi o gruppi di studenti possono concorrere con la presenza di un insegnante di riferimento. In caso di minorenni, è necessario il nulla osta del genitore o di un tutore.



La partecipazione al concorso è gratuita, e ogni partecipante o gruppo di partecipanti può presentare anche più progetti, fino a un massimo di tre. Entro le ore 13 del 23 dicembre 2022 i materiali devono essere consegnati all’ufficio Turismo del Comune o inviati alla mail l.torsani@comune.santarcangelo.rn.it, con la dicitura “Rappresentazione presepiale”.



Tutti i progetti saranno sottoposti alla valutazione della giuria appositamente costituita e resi noti entro il 12 gennaio 23.