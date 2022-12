Costa parchi per la Scuola, migliaia di studenti in visita nel 2022 Oltre un centinaio le offerte didattiche su misura per alunni dai 3 ai 19 anni

Attualità Rimini | 13:46 - 13 Dicembre 2022 Laboratori di Oltremare, Riccione. I parchi Costa Edutainment della Romagna si confermano meta di viaggi d’istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia. Dal periodo primaverile a oggi, gli studenti entrati a Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park di Riccione e all’Acquario di Cattolica, sono state decine di migliaia. Un risultato che fa ben sperare al ritorno alla normalità.

“I dati ad oggi sono incoraggianti _ dichiara Stefano Furlati, responsabile del Dipartimento didattico e scientifico Costa Parchi Polo Adriatico (in foto Laboratorio) _ Sono tantissimi gli istituti che già ci stanno contattando per organizzare le uscite per i prossimi mesi. E una buona fetta delle prenotazioni arriverà a gennaio”.

I viaggi d’istruzione nei parchi Costa della Riviera, non riguardano solo la semplice visita alle singole strutture: tutti e tre i parchi divertimento garantiscono infatti una ricca offerta didattica, con percorsi guidati e laboratori. Ad oggi i laboratori attivi complessivamente sono quasi un centinaio, per bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni. Per l’anno 2022/2023 il Dipartimento ha ampliato ulteriormente l’offerta con tre nuovi laboratori dedicati all’evoluzione e alla sostenibilità ad Oltremare Family Experience Park, due nuovi laboratori dedicati a squali e dinosauri all’Acquario di Cattolica, ed un nuovo percorso dedicato alla sostenibilità a Italia in Miniatura. “Per incentivare le iscrizioni abbiamo anche predisposto delle newsletter che inviamo ogni settimana ai singoli istituti _ conclude Furlati _ e delle offerte speciali. Come quella in programma i questi giorni: chi prenota entro il 31 dicembre può ottenere sconti speciali”.

Sui siti dei parchi si trovano tutte le informazioni aggiornate nella sezione 'Scuola'.