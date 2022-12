Nuova piscina, il futuro del Parco Don Tonino Bello: 'Diventerà area per sport all'aria aperta'

Attualità

Rimini

| 13:24 - 13 Dicembre 2022

Parco Don Tonino Bello GOOGLE.



Nell'ambito della conferenza stampa di presentazione della nuova piscina comunale, l'amministrazione comunale di Rimini ha annunciato che il cantiere sarà accompagnato da una seconda fase di interventi, di valorizzazione dell'area del Parco Don Tonino Bello, inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici. La progettazione dell'area esterna sarà coordinata dall'amministrazione e per prima cosa lo spazio che circonda la piscina sarà interessato dalla messa a dimora di 100 nuovi alberi.



Saranno inoltre introdotte nuove funzioni dedicate allo svago e all’attività all’aria aperta, "nell’obiettivo di fare del Parco Don Tonino Bello un nuovo polo dedicato allo sport all’aria aperta", evidenziano da palazzo Garampi. Nell’ipotesi progettuale sono previsti un’area giochi inclusiva, un’area fitness, un playground per attività sportive, un’area multifunzionale e un percorso di atletica. Saranno inoltre ampliate le aree sgambamento cani. Le diverse aree saranno collegate da un percorso ciclopedonale, garantendo la piena accessibilità a tutti. Tutte le funzioni che richiedono una tipologia di pavimentazione diversa dal prato saranno realizzate sopra la vasca di laminazione interrata presente nell’area, che non sarebbe possibile attrezzare a verde. L’intervento utilizzerà strategie basate sulla natura (giardini della pioggia, invasi drenanti, bacini inondabili), usando ad esempio soluzioni adattive in contrasto agli effetti del cambiamento climatico.