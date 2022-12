A Montegridolfo la cerimonia di premiazione del miglior olio 'Novello' della Regione

Attualità

Montegridolfo

11:47 - 13 Dicembre 2022

Un momento della premiazione.

Un evento per riscoprire e valorizzare una delle eccellenze agroalimentari della Valconca: l'olio extravergine d'oliva. Domenica scorsa è andata in scena la cerimonia di premiazione dell'edizione 2022 (la XXVII) del concorso "Il Novello dell'Emilia-Romagna", organizzato dal Comune di Montegridolfo con il supporto della Pro Loco, di O.L.E.A. (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori), Visit Romagna e Romagna Acque – Società delle Fonti e con la collaborazione di A.R.P.O. Emilia-Romagna.



Una importante vetrina riservata ai produttori e ai migliori oli extravergini della Regione, pensata e voluta con l'intento di valorizzarne le proprietà salutistiche, organolettiche e qualitative. Erano 72 i partecipanti in gara, a testimonianza dell'alto livello raggiunto dalla manifestazione nel corso del tempo e dell'ampio riscontro di cui gode presso gli operatori del settore. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli, il Vicesindaco e Assessore a Cultura e Turismo Marco Musmeci, il Presidente della Pro Loco Ramona Maggiolini, il Presidente di OLEA Renzo Ceccacci, il Garante della XXVII edizione collaboratori OLEA, Luca Tamburini e, in collegamento streaming, Leandro Ventura, Direttore ICPI – Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Quest'ultimo ha proposto un approfondimento sul tema del patrimonio culturale immateriale e delle tradizioni legate all'olio. La cerimonia è stata allietata dal concerto del musicista Davide Galanti.



L'iniziativa era patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna: un riconoscimento non scontato dell'attenzione verso la produzione olearia e verso il concorso diventato oramai un punto di riferimento tra i produttori a livello regionale nonché un fiore all'occhiello e veicolo di promozione per l'intero territorio di Montegridolfo. Numerosi sono stati i complimenti dei partecipanti che oltre a veder riconosciuto il loro lavoro, trovano in Montegridolfo un autorevole palcoscenico regionale e nazionale. Il concorso si conferma dunque ancora una volta motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale e per l'intera comunità di Montegridolfo.



