Riccione, mamme influencer e travel blogger promuovono la Perla Verde

Turismo

Riccione

| 10:52 - 13 Dicembre 2022

Elisa @viaggiatriceseriale - foto Arcangeli.

Quella col nome più curioso viene da Torino, ha cinque figli e quasi ventimila follower solo su Instagram. Nome di battaglia: “Donna Dinosauro”. Poi c’è quella più famosa: Giulia di “Viaggiapiccoli”, un colosso dei viaggi coi bambini da oltre 100mila utenti unici al mese tra il sito nazionale e le otto redazioni locali, 31mila seguaci su Instagram e 54mila su Facebook. Poi ancora Giorgia con la sua “La valigia di Pimpi” (7mila follower su Instagram) e Ilaria in arte “Chi mi ama mi segua” (oltre 12). Cosa hanno in comune? Sono tutte influencer (alcune mamme influencer) che insieme a diversi altri travel blogger stanno promuovendo la città di Riccione e i suoi eventi delle festività natalizie e di fine anno. Come? Ovviamente sfruttando tutti i canali sui social network, compreso TikTok, dove sono delle piccole (alcune grandi) celebrità. Cosa fanno a Riccione? Semplicemente, la vivono e poi la raccontano.



Prendiamo il caso di Alessandra Giuglardi, la Donna Dinosauro, madre di cinque figli biondissimi tra i 6 e i 17 anni. “Mai ci saremmo aspettati di trovare una pista di ghiaccio a zero consumi - ha raccontato entusiasta ai suoi follower - , un allestimento con i profumi del bosco e una deliziosa serra immersa nella magica luce delle festività dove è arrivato in cargo bike Babbo Natale! E quanto ci è piaciuto “Permette Signora!”, il musical della città! Divertente, colorato, splendidi costumi e bravissimi tutti gli artisti. Riccione è stata una scoperta incredibile per tutta la famiglia!”.



Giulia, responsabile della sezione Emilia Romagna di Viaggiapiccoli, è arrivata in città con i suoi bambini a scoprire la Festa Infinita: “Se pensi alla Riviera Romagnola probabilmente te la immagini subito sotto il sole di agosto e magari stai già cantando anche ‘sotto il sole di Riccione’. Parole d’ordine: mare, costume, buon cibo, divertimento. E se ti dicessimo che Riccione d’inverno è anche meglio?! Ps: le parole d’ordine sopra sono valide anche in questa stagione, il mare d’inverno è magico e il costume puoi usarlo in piscina!”.



Elisa invece è una travel blogger (a Riccione ne sono già arrivati almeno 5 per queste festività) e racconta tutte le sue avventure sul Blog “Diario di una viaggiatrice seriale”. Marchigiana, ha scelto di venire a Riccione per il periodo natalizio perché “il programma relativo alle festività è davvero allettante. L’atmosfera magica che si respira in città è unica e speciale, non sono da meno gli spettacoli e le attività per i più piccoli”. A “postare” di Riccione c’è anche Federica Piersimoni, ovvero Federchicca, la pioniera italiana dei blog di viaggio (41mila follower su Instagram), che da qualche anno parte alla scoperta del mondo insieme a Giulio, il suo simpaticissimo bambino. “Riccione quest’anno ha fatto le cose in grande - scrive Federichicca, tra le più celebri in assoluto, nel suo reel dedicato agli eventi in città - e se per Natale desideri fare un viaggio in Romagna Riccione è un’ottima scelta”.



Tra mamme influencer e travel blogger sono una decina i promotori del territorio riccionese attivi negli ultimi giorni. Ma a breve se ne aggiungeranno altri perché, lo stanno verificando un po’ tutti, i contenuti di Riccione portano cuoricini e like in grande quantità.