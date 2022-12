Rimini: sciopero generale di 4 ore, coinvolto anche il trasporto pubblico locale

Attualità

| 10:43 - 13 Dicembre 2022

Nella giornata di venerdì 16 dicembre è in programma uno sciopero generale di 4 ore indetto da CGIL e UIL che vedrà coinvolto anche il trasporto pubblico locale, soggetto a possibili ripercussioni.



In particolare, il servizio non sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:



Nel bacino di Forlì-Cesena dalle 17:00 alle 21:00



Nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 17:30 alle 21:30



Nel bacino di Rimini dalle 9:00 alle 13:00.



In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link.



Ad analoga iniziativa di sciopero del 16 dicembre 2021 l’adesione era stata del 36,56% nel bacino di Forlì-Cesena, del 34,15% nel bacino di Ravenna e del 30,29% a Rimini.