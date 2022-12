Danza, 'Lo Schiaccianoci' arriva al Teatro Astra di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:33 - 13 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Centoventitre anni fa, precisamente il 18 dicembre 1892, il Mariinskij Theater di San Pietroburgo mise in scena un'opera destinata ad entrare nella storia del balletto: si tratta de Lo Schiaccianoci, ormai considerato la fiaba di Natale per antonomasia.



E proprio questa storia, rivisitata in chiave moderna, andrà in scena giovedì 15 dicembre alle ore 21.00 al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, con la regia di Sonia Ferlini e sul palco gli allievi e le allieve scelti della scuola di danza Tilt. Un lavoro concepito per esaltare le eccellenze del territorio e dare la possibilità alle nuove generazioni di fare un'esperienza professionale.



Sul palco una ventina di danzatori e danzatrici di età compresa tra i 12 e 17 anni, per uno Schiaccianoci ambientato nel 2022. Una trasposizione moderna di un balletto classico, dove immutate restano però le intramontabili musiche di Petr Ilic Cajkovskij. La serata è adatta sia ai bambini che ad un pubblico adulto.





Prossimi appuntamenti del Cinema Teatro Astra, domenica 18 dicembre ore 17.00, con il primo incontro di Famiglie a Teatro con lo spettacolo "Pulcetta dal naso Rosso" mentre giovedì 22 dicembre "Ritratto d'autore-Puccini Jazz" .