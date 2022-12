Calcio giovanile, Rimini: pareggio con il Piacenza (1-1)

Sport

Rimini

| 00:01 - 13 Dicembre 2022

L'Under 17 esulta (foto Loris Pierini).



UNDER 17 – 9ª Giornata



RIMINI – PIACENZA 1-1

RIMINI: Cerretani, Civatta, Bacchiocchi (al 16’ st Coppola) , Carbonara, Brisku, Diagne (31’ st Volonghi), Mini, Imola, Capicchioni (16’ st Hamati), Paganini (31’ st Giacomini), Cesarini (Hassler 45’). A disposizione:Sammarini, Belletti, Zighetti, Orioli.

All: Oscar Muratori

PIACENZA: Muzio, Gandolfi, Napoletano, Kungulli, Mantegazza, Delmiglio, Natoli, Serdani, Velardi, Bassanini, Garioli.

A disposizione: Fossati, Granata, Costantini, Gueye, Devoti, Curti, Di LeoneKlasnetic.

All. Mattia Giacobone.

Reti: Bile (P), Cesarini (R)

NOTE. Ammoniti: Diagne (R).

UNDER 15 PRO – 9ª Giornata.

RIMINI FC – PIACENZA 2-1

RIMINI FC: Cherubini, Zammarchi (dal 1′ st Zamagna), Drudi, Scirocco, Bizzarri, Manzi, Cenci, Mataj (dal 38′ st Nava), Molfetta (dal 26′ st Grassi), Foschi, Arlotti. All.Berretta.

A disposizione: Pirini, Lombardi L., Eco, Ballarin, Fabbri, Lombardi N.

PIACENZA: Mosca, Baillobay Monti (dal 1′ st Demartini), Pizzi, Muzio, Carrettoni, Giordano, Vitale (dal 1′ st Capurso), Fofana (dal 13′ st Simeone), Torino (dal 1′ st Spelta), Pugliese (dal 26′ st Villaggi), Herzuah. All. Bertolini. A disposizione: Ticchi, Asciano, Terzi, Meazzi.

Reti: 23′ p.t. Mataj (R) – 38′ p.t. Molfetta (R) – 20′ s.t. Herzuah (P).

NOTE: Ammoniti: Arlotti (R), Pizzi.

Il girone d’andata dei biancorossi termina con una vittoria sul Piacenza per 2-1.

Gara ben giocata fin dai primi minuti per i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio in diverse occasione prima di trovare la via della reta al 23′ con Mataj che conclude a rete da dentro area.

Sui titoli di coda della prima frazione il rimini raddoppia con un’azione perfetta palla a terra iniziata in aera biancorossa e conclusa da Molfetta che entra in area, si libera di due avversari e da posizione defilata insacca in rete.

Gli ospiti riaprono la gara a metà ripresa senza però riuscire più a impensierire i ragazzi di Pieri che controllano la gara e sfiorano il tris poco prima del triplice fischio.

UNDER 13 PRO – 14ª Giornata

SASSUOLO – RIMINI

P.T. 4-0 Reti: Ribello al 5′, Ferri al 7′, Annucci al 13′, Matera al 17′

SASSUOLO: Mazza, Venturi S., Ferri, Annucci, Volante, Ribello, Frimpong, Manzo, Matera

RIMINI: Racanelli, Bertoni, Lunedei, Aragao, Costantini, Gabellini, Cassano, Angelini, Aureli

S.T. 0-0

SASSUOLO: Volpi, Silingardi, Barone, Spicciola, Demme, Linari, Santomo, Venturi L., Yeboah (a 13′ Ribello).

RIMINI: Alberani, Hernandez, Donini, Romani, Montesi, Montani, Giusti, Kasalla, Dhelpra

T.T. 1-2 Reti: Ribello (SAS) al 11′, Angelini (RN) al 12′, Cassano (RN) al 14′

SASSUOLO: Mazza, Venturi S., annucci, Volante, Ribello, Linari, Frimpong, Manzo, Matera

RIMINI: Alberani (al 15′ Racanelli), Bertoni (al 18′ Hernandez), Donini, Aragao (al 4′ Romani), Costantini (al 11′ Montesi), Aureli, Cassano, Angelini, Kasalla (al 16′ Montani).

Q.T. 1-0 Rete Venturi al 5′

SASSUOLO: Volpi, Venturi S., Barone, Demme, Spicciola, Santomo, Frimpong, Manzo, Venturi L.

RIMINI: Racanelli (al 6′ Alberani), Bertoni (al 10′ Montani), Hernandez (al 6′ Romani), Donini, Montesi, Costantini (al 9′ Cassano), Gabellini, Dhelpra, Giusti.