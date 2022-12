Calcio giovanile, Gabicce Gradara: exploit dei Giovanissimi 2009

Sport

Gabicce Mare

| 10:40 - 13 Dicembre 2022

I Giovanissimi 2009 del Gabicce Gradara.

Week end in cui sono impegnati solo i Giovanissimi 2009.



Giovanissimi cadetti 2009



Delfino Fano - Gabicce Gradara 2-3



Successo in trasferta per il Giovanissimi 2009 del Gabicce Gradara al termine di una partita molto equilibrata. Avversari subito in vantaggio al 6'. Risponde il Gabicce al 7' con Orazi. Primo tempo in parità. I cambi hanno dato i loro frutti con Caico al 44' bravo a trovare l'angolo su incursione. Pareggio del Delfino Fano al 50'.



In vantaggio il Gabicce su calcio piazzato laterale al 69', è bravo Diotalevi a trovare l'angolo. Da sottolineare che le ultime due reti del vantaggio del Gabicce sono state realizzate da due ragazzi del 2010 subentrati nel secondo tempo. La rete della vittoria è stata realizzata con in campo otto undicesimi di ragazzi del 2010 testimonianza dell'ottima programmazione del settore giovanile del Gabicce Gradara.



Prossimo match sabato 17 alle ore 15.00 Gabicce Gradara – Urbania.





GABICCE GRADARA: Barbieri (65' Tomassini), Benedetti, (60' Curzi), Mosconi, Luzi, Buscaglia, Mascarucci (40' Diotalevi), Del Bene, Ferraj, Falcioni (60' Boccalini), Orazi (50' Burlaschi), Foschi, (40' Caico). All. Mendo-Baffioni.



Inizia la fase regionale per i Cadetti 2008. Domenica 18 dicembre Urbania - Gabicce a Urbania ore 10.30.