Pattinaggio artistico, ancora medaglie per Riccione ai Campionati Nazionali Uisp

Sport

Riccione

| 18:01 - 12 Dicembre 2022

Asd Pattinaggio Artistico Riccione.

Lo scorso weekend a Vigevano si è tenuto il Campionato Nazionale Uisp Gruppi Spettacolo e il Pattinaggio Artistico Riccione ha portato a casa ottimi risultati, scendendo in pista con quattro quartetti e un piccolo gruppo! Il quartetto Green Pearl vince la medaglia d’argento nella categoria Quartetti Promo Uisp Giovani, presentando il brano “Inseguendo l’amore”. Ottimo risultato per la squadra di giovane formazione composta da Viola Gabellini, Annamaria Pagnotta, Sara Zaghini, Ettore Baistrocchi, ris. Aurora Pagnotta. Nella categoria Quartetti Professional Junior, il quartetto Starlight formato da Federica Bernardi, Alice Toccaceli, Sofia Olivieri e Viola Riccardi si è piazzato al quarto posto a un soffio dal podio, presentando il brano “Hunger Games”. Nella categoria Quartetti Professional Senior, il quartetto Heart formato da Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri e Linda Tonti si è classificato al quinto posto presentando per la prima volta una nuova coreografia dal titolo “Kawahiva”. Ottimo piazzamento anche per il quartetto Baby formato da Stella Giampietro, Chiara Fabbri, Angelica Giovagnoli e Iris Muca che hanno gareggiato nella categoria Quartetti Professional Giovani, presentando il brano “Sakura”. Complimenti anche al Piccolo Gruppo di nuova formazione composto da Angelica Giovagnoli, Diana Tontini, Isabel Balducci, Alessia Paolucci, Giulia Roberti, Alessia Camillini, Irene Pesaresi e Alice Camillini che ha portato a casa un ottimo risultato gareggiando nella categoria Mini Gruppi Promo Uisp, presentando il brano “Catene”. L'Asd Pattinaggio Artistico Riccione ringrazia le allenatrici Daniela Fasanella, Alice Cappellini e Asia Succi per il lavoro svolto e la costanza.