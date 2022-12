Ruba ancora il ladro che aveva compiuto due furti in un giorno

Cronaca

Era già stato arrestato pochi giorni fa dalla Polizia di Rimini e rimesso in libertà in attesa del processo. Un 45enne originario della Liguria è stato beccato dai Carabinieri di Riccione in una scuola della Perla Verde dopo aver scassinato un distributore di merendine.

Nei giorni scorsi era finito in manette per aver fatto due 'spaccate' in altrettanti esercizi commerciali: una farmacia di San Giuliano e un negozio in via Flaminia a Rimini.

In entrambi i casi aveva detto di aver agito per necessità. L'arresto è stato convalidato con obbligo di firma per tre giorni alla settimana. Il processo si terrà a gennaio.