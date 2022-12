Alexia ‘My Xmas live tour’ fa tappa a San Marino: sul Titano colonna sonora dance anni ‘90

Eventi

| 15:22 - 12 Dicembre 2022

La regina della dance anni '90 presenta il suo nuovo album, “My Xmas”, con i più bei brani di Natale in versione inglese, rivisitate con l’anima soul e blues tipica della cantautrice. L’appuntamento è per martedì 27 dicembre 2022 alle ore 21.00 (apertura al pubblico alle ore 20.00) al Teatro Titano.



My Xmas, il primo disco di cover natalizie di Alexia, è un progetto nato con la voglia di trasmettere le emozioni legate a questo periodo speciale dell’anno. Ci riporterà negli anni '60, '70 e '80 con i più bei brani di Natale di icone quali Stevie Wonder, Darlene Love e John Lennon. Uno spettacolo elettrizzante, pieno di energia e di allegria, con momenti scoppiettanti ma anche momenti solenni che fanno sentire la gioia nel cuore e tutte le emozioni che ognuno di noi desidera provare per vivere a pieno il senso del Natale.



La prevendita dei posti numerati della tappa sammarinese del Tour di Alexia “MY XMAS LIVE TOUR” è online sulla piattaforma VivaTicket e presso il punto vendita Free Shop (Centro Atlante di Dogana – Repubblica di San Marino).



Prevendita biglietti: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/alexia-my-xmas-live-tour/199170



L’incasso verrà devoluto in beneficenza al reparto Pediatria dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.



L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura, realizzato dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.