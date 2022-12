Il nuovo comandante dei Carabinieri Forestali di Santarcangelo accolto in visita in municipio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:46 - 12 Dicembre 2022

Il Comandante Cecchini con la Sindaca Alice Parma.

Questa mattina (lunedì 12 dicembre) la sindaca Alice Parma ha accolto in municipio il nuovo Comandante della stazione di Santarcangelo dei Carabinieri Forestali Christian Cecchini, accompagnato dal Comandante del gruppo Carabinieri Forestale Colonnello Cosimo Chiumiento.



La sindaca Parma ha espresso i migliori auguri di buon lavoro al Comandante Cecchini e ha sottolineato la necessità di continuare e rafforzare sempre più la sinergia e la collaborazione per una attività – quella legata alla tutela dell’ambiente – tanto importante per il Corpo quanto per l’Amministrazione comunale.