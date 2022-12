Sadegholvaad attacca il consigliere di Santarcangelo Fiori: indignazione dopo esternazioni per le vittorie del Marocco

Attualità

Rimini

| 14:31 - 12 Dicembre 2022

Uno degli screenshot del consigliere Fiori.

Il 7 dicembre, il giorno dopo la partita di calcio Marocco-Spagna, che aveva visto prevalere la Nazionale marocchina, aveva scritto sulla sua pagina Facebook: "Spero il Marocco venga eliminato dal Mondiale, così finalmente smetteremo di vedere scimmie urlatrici far casino per strada".

Sabato scorso, quando la stessa nazionale ha giocato, e poi vinto, il match col Portogallo, ha scritto di nuovo, sempre su Facebook: "Attenzione, previsti assembramenti di scimmie urlatrici anche stasera". A diffondere gli screenshot dei post del consigliere comunale della Lega a Santarcangelo di Romagna, Marco Fiori, stigmatizzandoli, è il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: "I due screenshot allegati portano la firma del consigliere della Lega di Santarcangelo, Marco Fiori, sul proprio profilo fb- commenta il primo cittadino di Rimini- Scimmie urlatrici... Non so se a una persona, a qualsiasi persona, capace di scrivere cose come queste debba essere rivolta più indignazione o pietà umana.

E il dubbio diventa enorme se, nel caso di specie, questa persona rappresenta il quarto partito italiano nel Consiglio comunale di Santarcangelo", chiosa Sadegholvaad. (DIRE)