Quarantamila euro di profumi: è il bottino di un furto notturno a Riccione

| 12:54 - 12 Dicembre 2022

La Profumeria Vallechiara, foto dalla pagina Facebook.

Colpo grosso la notte scorsa per una banda di ladri che hanno svaligiato la profumeria "Vallechiara" di Riccione. Dopo aver forzato la serratura, i banditi sono entrati nell’attività riuscendo a svuotare buona parte degli scaffali. Bilancio del furto: quaranta mila euro. Rubati solo i profumi più costosi. Molto probabilmente, i prodotti rubati nella profumeria di Riccione sono destinati al mercato nero per i regali di Natale. L’allarme è scattato in viale Dante alle ore 3 della notte tra domenica e lunedì 12 dicembre. La proprietaria, ricevuto il segnale dell’allarme, si è precipitata nel negozio dopo aver allertato il 112 ma una volta arrivata ha trovato solo gli scaffali semivuoti. Sul furto indagano i Carabinieri di Riccione, purtroppo il negozio non era dotato di telecamere.