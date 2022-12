In attesa del Natale ecco tutte le cose da fare a Rimini

Eventi

Rimini

| 12:11 - 12 Dicembre 2022

Piazza tre Martiri a Rimini.

Una nuova settimana di appuntamenti aspettando il Natale. Questa settimana al Teatro Galli si conclude il ciclo dei Concerti Sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana con Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che si esibiranno in una travolgente esecuzione della Messa da Requiem di Verdi (sabato 17 dicembre ore 21). Ultimo appuntamento anche per "Parole per la musica", il calendario di incontri rivolti all’approfondimento delle proposte liriche e musicali in cartellone con la partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori. Venerdì 16 dicembre Umberto Curi presenta "Un uomo senza nome. Alle origini del mito di Don Giovanni ".







In Cineteca, per la Rassegna Fellini Open, lunedì 12 dicembre appuntamento "Con voce di Nilde", proiezione del docufilm dedicato a Nilde Iotti, di Emanuela Piovano, che per l’occasione introdurrà il film alla presenza della Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti e della Presidente della Fondazione Nilde Iotti, on. Livia Turco.







Al Teatro degli Atti, martedì 13 dicembre, in anteprima, l’Ensemble Cameristico Città di Rimini diretto dal m° Jader Abbondanza si esibirà in concerto con musiche di Mozart, Beethoven, Gounod, per la Rassegna Concerti di Natale 2022/23 promossa dall’Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini.







Martedì 20 dicembre al Cinema Fulgor, una serata musicale dedicata a John Belushi con un documentario inedito preceduto dal concerto di G & The Doctor.







Continuano inoltre gli appuntamenti di Biblioterapia, la rassegna della Biblioteca Gambalunga di Rimini dedicata alla cultura contemporanea. Domenica 18 dicembre alle ore 17 alla Sala del Giudizio del Museo della Città Annalisa Corrado ci accompagna in un viaggio nella storia del movimento ecologista scandito dal contributo determinante delle donne.







Da non dimenticare la solidarietà: sabato e domenica i bambini potranno partecipare all’iniziativa Toy Story 2022 e donare un proprio giocattolo incontrandosi all’ex-Cinema Astoria, dove TeamBòta ODV, l’associazione partner del progetto del Comune di Rimini “Ritorno all’Astoria” che sperimenta nuove forme di utilizzo di un bene pubblico in disuso, propone una raccolta di giocattoli per i meno fortunati in collaborazione con tante altre associazioni e realtà operative sul territorio.





Tra le tante le iniziative per i bambini anche laboratori, letture e burattini, mentre domenica 18 dicembre per le strade di Torre Pedrera c’è Christmas Caroling, con piccoli e grandi che insieme passeranno di casa in casa, cantando le canzoni del Natale della tradizione (16:30 - 18:30). Tanto divertimento anche nelle località balneari come Viserba che nei week-end è animata da Wonderland, il Paese delle Meraviglie tra musica, intrattenimento e mercatini.







Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. Ogni venerdì (16 – 23 – 30 dicembre) il Museo della città invita a scoprire il suo scrigno di tesori in percorsi inusuali tra le varie sale, a cura di Michela Cesarini, storica dell'arte. Questa settimana è possibile visitare anche l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli: un’occasione unica per ammirare la Rimini sotterranea (domenica 18). E ancora sabato 17 è prevista una visita al PART – Palazzi dell’Arte con aperitivo incluso, mentre domenica 18 la visita è al Giardino delle sculture, la nuova e visionaria sezione a cielo aperto del museo di arte contemporanea, e al 'bosco dei nomi’ ispirato ai “progetti sospesi” di Tonino Guerra.



I City Tour di VisitRimini questa settimana propongono invece una passeggiata alla ricerca dei murales più suggestivi della città (domenica 18 dicembre ore 10.30), che può essere preceduta da una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.







Per facilitare gli spostamenti durante le festività, oltre al trenino di C’entro Facile, che fa servizio gratuito dai principali parcheggi fino al centro storico, nelle giornate di venerdì e sabato viene potenziato anche il servizio del Metromare, che rimane attivo fino alle 2:00 di notte, con corse in partenza ogni 30 minuti. Nelle giornate feriali del 12, 13, 14 e 15 dicembre, invece, il servizio viene interrotto alle ore 21:00 (per i dettagli consultare il sito web www.startromagna.it nella sezione Info Bus).







Ecco il calendario completo, giorno per giorno:







lunedì 12 dicembre 2022

Rimini, Cineteca comunale, via Gambalunga 27



"Con voce di Nilde"



Proiezione del docufilm dedicato a Nilde Iotti, di Emanuela Piovano (Italia 2022, 45’)

Per l’occasione saranno la Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti e la Presidente della Fondazione Nilde Iotti, on. Livia Turco, con un saluto della Vice Sindaca di Rimini, Chiara Bellini. Introduce il film la regista Emanuela Piovano.

Evento in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Nilde Iotti.



Orario: 17.00 - 19.00 Inizio proiezione: ore 18.00 (durata 45 minuti)

Ingresso libero. Info: 0541.704302







martedì 13 dicembre 2022

Rimini, Teatro degli Atti



Ensemble Cameristico della Filarmonica Città di Rimini



Musica cameristica per tutti con musiche di Mozart, Beethoven e Gounod presentato dal gruppo cameristico della Filarmonica città di Rimini. Dir. M° Jader Abbondanza.

L’Ensemble Cameristico, è composto da musicisti professionisti, da docenti di Conservatorio e da giovani talentuosi che occupano un ruolo importante in Orchestre Lirico Sinfoniche italiane.



Ore 21 Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363. Prenotazioni attive 7 giorni prima del concerto. Info: www.bandacittadirimini.it







venerdì 16 dicembre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica



Ultimo dei dieci incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana con la partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori: Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto Curi.

Venerdì 16 dicembre: Umberto Curi presenta ‘Un uomo senza nome. Alle origini del mito di Don Giovanni’.

Orario: domenica ore 17.00 – venerdì ore 21.00. L'ingresso è libero senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: 0541.704296 www.sagramusicalemalatestiana.it







sabato 17 dicembre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Concerto sinfonico al Teatro Galli

Riccardo Muti e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini



Atteso il ritorno di Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, a tre anni dall’eccezionale apparizione sul podio del Teatro Galli per l’inaugurazione della 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, protagonista stavolta di una travolgente esecuzione della Messa da Requiem di Verdi.

Riccardo Muti direttore - Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Coro Cherubini e Coro Cremona Antiqua. Juliana Grigoryan soprano, Isabel De Paoli mezzosoprano, Klodjan Kaçani tenore, Riccardo Zanellato basso. In collaborazione con Riccardo Muti Italian Opera Academy.



Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







Tutti gli appuntamenti







Lunedì 12 e venerdì 16 dicembre 2022



Rimini, sedi varie

Donne coraggio!



Un mese di iniziative, incontri, dibattiti, conferenze e spettacoli contro la violenza sulle donne. Un cartellone plurale, frutto della programmazione corale che vede Comune di Rimini insieme alle “Rete Donne Rimini” e alle tante altre associazioni e realtà coinvolte e protagoniste delle iniziative in programma. Una rete nata per sostenere e condividere le attività della “Casa delle donne” del Comune di Rimini, e, in particolare, un nuovo compito di volano culturale e organizzativo per le iniziative territoriali legate alle donne. Tra le iniziative:

lunedì 12 dicembre - ore 21.00 - Cinema Fulgor



Carol di Todd Haynes (Film in lingua originale) per la Rassegna Cinema “Donne Pulp”



Ingresso 7 € - senza prenotazione



venerdì 16 dicembre – ore 17.30 - Museo della Città, Sala degli Arazzi



Loretta Biondi, Psicoanalista AME, membro, e già Presidente, di SLPcf, AMP

Aggressività tra parole e corpi in psicoanalisi per la Rassegna Conferenze “Relazioni, tra desiderio e identità” – DireUomo









lunedì 12 dicembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Loving Highsmith



Regia di Eva Vitija. Con Patricia Highsmith, Marijane Meaker, Monique Buffet, Tabea Blumenschein, Judy Coates, Courtney Coates-Blackman, Dan Coates. Genere Documentario - Svizzera/Germania, 2022, durata 83 minuti. In anteprima nazionale al Cinema Fulgor il documentario "Loving Highsmith" (VOS sub ita) presentato al biografilm festival 2022.



Basato sui diari inediti della scrittrice Patricia Highsmith, il film getta una nuova luce sulla vita dell’autrice americana, segnata da una profonda ricerca di identità e da travagliate relazioni sentimentali. Familiari, amici, la stessa Highsmith e materiali d’archivio restituiscono un vivido ritratto di una delle scrittrici più prolifiche nella storia della letteratura. Highsmith ha scritto più di venti romanzi, molti dei quali, come ‘Carol’, romanzo in parte autobiografico su una storia d’amore tra due donne, sono stati adattati per il cinema da Todd Haynes.



ore 21:00 Ingresso a pagamento Biglietto su https://bit.ly/3Uzo9h7

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com







Tutti i martedì



Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico



Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor



Al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:



Martedì 13 dicembre IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI (Italia 1976, 170’)



Martedì 20 dicembre E LA NAVE VA (Italia 1983, 132’)



Martedì 27 dicembre INTERVISTA (Italia 1987, 113’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L'ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it







martedì 13 e mercoledì 14 dicembre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Il male non esiste



Nell’ambito della rassegna 'La grande luce promossa da ACEC', è in programma il film 'Il male non esiste', di Mohammad Rasoulof, con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2020. Mercoledì sera la proiezione in programma alle ore 20.30 sarà preceduta da interventi di Amnesty International e cittadini iraniani residenti in Italia, introdotti dal giornalista Mirco Paganelli.



I biglietti sono disponibili



Orario: martedì 13 ore 21 - mercoledì 14 ore 17 e 20.30. Ingresso a pagamento

Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







mercoledì 14 dicembre 2022



Rimini, Cinema Settebello, via Roma 70



Fuori programma d'autore



Per i mercoledì dedicati al cinema d’autore con proiezioni di pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna, l’ultimo appuntamento è con il film ‘Cantando sotto la pioggia’, di Stanley Donen (1952, Usa, 103’), nella versione originale in inglese con sottotitoli in italiano.

I biglietti online su www.cinemasettebello.it e www.liveticket.it.

La cassa del cinema apre mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli.



Ore 21 Ingresso a pagamento. Info: 0541 57197www.cinemasettebello.it







giovedì 15 dicembre 2022

Rimini, Museo della città “L. Tonini”, Sala del Giudizio



Lingue di confine ‘22

Rassegna sulla Poesia Dialettale



Donne in dialetto. Lingua madre e poete di Romagna.

Ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi, dedicato quest'anno alla ricca produzione poetica femminile in dialetto del territorio riminese e non solo.



Nuove voci dal cuore della Romagna



Giuseppe Bellosi dialoga con Agnese Fabbri



Annalisa Teodorani presenta la poesia di Laura Turci



Il progetto è promosso dai Musei Comunali di Rimini in collaborazione con Lingue di Confine e il patrocinio e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Accoglienza dalle ore 16.30, inizio incontro ore 17. Ingresso libero



Info: 0541.793851 musei@comune.rimini.it







sabato 17 dicembre 2022

Rimini, chiesa del Villaggio Primo Maggio di Rimini, Via Montescudo n. 30

Coro gospel Sing for Joy in Concerto di Natale

Il concerto del coro gospel riminese spazia dall’esecuzione di brani pop internazionali, a canti del repertorio gospel contemporaneo, oltre a tradizionali canti gospel natalizi.

Oltre al direttore al pianoforte elettrico, il coro comprende 7 coristi, divisi tra le varie sezioni di soprani, contralti e tenori. Ore 21.00 Info:





sabato 17 dicembre 2022

Parrocchia Nostra Signora di Fatima, Via Coletti 174, Rivabella di Rimini

Cori sotto l’Albero

Waiting For Christmas

La corale Nostra Signora di Fatima, diretta dal M° Loris Tamburini, riprende il consueto e tradizionale concerto natalizio presso l’omonima chiesa. Il concerto spazierà tra musiche tradizionali natalizie, gospel e spirituals. I brani che verranno eseguiti saranno proposti a cappella e con l'accompagnamento di organo e pianoforte.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: 338 8320585 loristamburini@yahoo.it www.aerco.it







sabato 17 dicembre 2022

Chiesa Gesu' Nostra Riconciliazione, Via della Fiera 82, Rimini

Cori sotto l’Albero

Apparuit



Il Coro Jubilate Deo, diretto dal M°Ilario Muro, propone il tradizionale appuntamento musicale, ispirato dall’evento del Natale, attraverso la magia di stupende pagine corali, di epoche e stili diversi. Musiche antiche, melodie remote e nenie popolari per un cordiale augurio di pace e serenità destinato a tutti, senza esclusioni. Verranno eseguite, tra le altre, musiche di Shubiger, Redner, Hassler, Byrd, Aichinger, Palestrina, Handl, Scarlatti.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: 349/0640697 ilariomuro@libero.it www.jubilatedeorimini.it







Sabato 17 dicembre 2022

Rimini, Chiesa dei Servi, Corso d’ Augusto 200

Cori sotto l’Albero



La Gioia del Natale



Coro Voci Bianche Rimini



Dir: Elvira Massani

ore 18.00Ingresso a offerta libera

Info: 320 2228644 www.aerco.it







domenica 18 dicembre 2022



Rimini, Museo della Città - Sala del Giudizio, via L. Tonini 1



Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri.

XIII. Il coraggio della conoscenza il potere dell'immaginazione.

Annalisa Corrado Le ragazze salveranno il mondo



Annalisa Corrado ingegnera meccanica con dottorato in energetica, è ecologista, esperta nel settore della transizione ecologica e attivista per la giustizia climatica. Con Alessandro Gassmann ha ideato #GreenHeroes, progetto da cui è nato il libro “Io e i Green Heroes” pubblicato da Piemme nel 2022. Le ragazze salveranno il mondo è un viaggio nella storia del movimento ecologista scandito dal contributo determinante delle donne, da Rachel Carson a Greta Thunberg, portatrici, con la loro determinazione, di un’energia nuova, una consapevolezza verticale che mette finalmente nelle mani di ciascuno la responsabilità di riprendere le redini del mondo.



Ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili



Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it







domenica 18 dicembre 2022



Rimini, Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162



Colazione e film



La domenica mattina i grandi classici del cinema accompagnati dalla colazione nell'elegante foyer del Fulgor. All'interno delle due sale, sono proposte due diverse pellicole in contemporanea, la cui proiezione segue alla colazione.



domenica 18 dicembre: Arsenico e vecchi merletti (1944) di Frank Capra e Piramide di paura (1985) di Berry Levinson



Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30 Ingresso a pagamento



Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com







domenica 18 dicembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor



Pomi d'ottone e manici di scopa



Regia di Robert Stevenson. Un film con John Ericson, Roddy McDowall, Angela Lansbury, Sam Jaffe, David Tomlinson, Reginald Owen. Titolo originale: Bedknobs and Broomsticks. Genere Fantastico - USA, 1971, durata 117 minuti.

Durante la Seconda guerra mondiale, tre bambini orfani vengono affidati alla signora Price (Angela Lansbury). I piccoli scoprono che la madre affidataria è in realtà un'apprendista strega in grado di farli viaggiare su un letto magico e iniziano così un'avventura senza precedenti.



Ore 14:00 Ingresso 8 euro Biglietti

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com







domenica 18 dicembre 2022 e 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, Bar Grifone

Colazione al Teatro Galli

Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.

Ore 9.30 A pagamento. Info





domenica 18 dicembre 2022, ore 16,15



Rimini, Chiesa della Colonnella, Via Flaminia 96



Percorsi tra generi e culture diverse ispirati al Natale



Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi - Dir: Pietro Ceccarelli



Coro Citta’ Di Riccione Woman Ensemble - Dir: Marco Galli

Ore 16.15. Ingresso gratuito



Info: 380 8977961







domenica 18 dicembre 2022



Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 - Rimini Marina Centro

Milo & Cora e la regina degli abissi



Reduce dalla partecipazione alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi, alla Nuvola di Roma, la sedicenne riminese Alessia Barilari presenta il suo nuovo fumetto dal titolo Milo e Cora e la regina degli abissi.

Insieme all'autrice saranno presenti anche i biologi della Fondazione Cetacea.



In questa nuova avventura, per salvare il mare dalle tenebre e far tornare la luce, servirà la collaborazione di tutti i suoi abitanti e dei loro amici umani.



Un fumetto non solo da leggere ma che propone, nelle pagine finali, alcune attività che permetteranno ai lettori di interagire con i protagonisti, dando piena espressione alla propria creatività.



Ore 15.30. ingresso libero







lunedì 19 dicembre 2022



Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico



Carol

Regia di Todd Haynes. Un film del 2015 con Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, Sarah Paulson, Carrie Brownstein. Genere Drammatico, Sentimentale, - Gran Bretagna, USA, 2015, durata 118 minuti.

Erede della bellezza artificiale di Douglas Sirk, Todd Haynes guadagna ai suoi melodrammi una dimensione (socio)politica, svolgendo temi che all'epoca di Sirk non potevano essere trattati direttamente, come l'omosessualità, latente nel cinema dell'autore tedesco, che emerge invece sulla superficie del cinema di Haynes.



Ore 21:00 Ingresso a pagamento Biglietti https://bit.ly/3NXBjlg

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com







lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano



Astolfo



Film di Gianni Di Gregorio, con Gianni Di Gregorio e Stefania Sandrelli.



Il regista dell’acclamato “Pranzo di Ferragosto” ritorna con il suo stile garbato ed irresistibile, protagonista Astolfo, un professore in pensione che vive a Roma in un vecchio appartamento da cui viene gentilente sfrattato.



Biglietti disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio



Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







martedì 20 dicembre 2022



Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico



Belushi



Una serata musicale dedicata a John Belushi con un documentario inedito dal titolo 'Belushi', di R. J. Cutler (2020) con John Belushi, Tanner Colby, Tom Shiller, Harold Ramis, Jim Belushi. Primo documentario autorizzato su John Belushi. Testimonianze, interviste, istantanee, immagini inedite a corredare la ricostruzione dell’icona blues/punk per eccellenza.

Prima della proiezione del documentario si esibiranno in concerto gli G & The Doctor con Gloria Turrini e Mecco Guidi, nomi ormai consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70.



Ore 21 Ingresso a pagamento. Biglietti https://bit.ly/3tjT5pB



Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com









Iniziative Natalizie





3 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

Rimini, piazzale Fellini

Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio



Nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel, sorge un villaggio natalizio ‘vista mare’ con casette in legno, una pista di ghiaccio di 400 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio e volteggiare con i pattini a due passi dal mare. Per i più piccoli giostre e giochi, oltre a una pista dedicata, mentre un grande tendone sulla Rotonda del Grand Hotel accoglie un’area spettacoli dove i giorni festivi e prefestivi e per tutto il periodo delle vacanze di Natale si susseguiranno animazione e spettacoli sia gratuiti che a pagamento per tutti. Luminarie e decorazioni natalizie renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva, mentre le mascotte più amate si faranno fotografare con i bambini.

L'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento.

Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00. Info: 3356288262







17, 18, 24, 26, 31 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023



Viserba, piazza Pascoli



Wonderland, il Natale a Viserba



Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo Natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le letterine a Babbo Natale.



Quattordici giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali. Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età.



Il Villaggio di Babbo Natale è aperto dalle 10 alle 19.30.



Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba







15 - 23 dicembre 2022

Rimini

Oscar della Vetrina

Concorso delle vetrine più belle di Rimini



Nelle settimane che precedono il Natale sarà possibile ammirare accattivanti vetrine natalizie che saranno valutate dagli studenti dell'Istituto Versari Macrelli di Cesena. I ragazzi visiteranno il centro storico e i Borghi di Rimini per premiare la vetrina natalizia più bella.



Info: 0541.670306 www.facebook.com/ZeintaDiBorg/







16 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023

Rimini – Viserbella, Bagno 53, La Buratella, Via Porto Palos, 77

E' Tendoun



Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al bagno 53 La Buratella di Viserbella.



In particolare il 24 dicembre e il 6 gennaio il tendone apre alle 16.30 con la presenza rispettivamente di Babbo Natale e della Befana.



Il tendone è aperto con orario 19.30-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento. Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto a "La Prima Coccola", l'Associazione di volontariato a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Rimini. Info: www.facebook.com/etendoun/







sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022

Rimini, ex-Cinema Astoria

Toy Story 2022



I bambini al centro del Natale rendendoli protagonisti di un piccolo grande gesto di solidarietà: donare un proprio giocattolo ad un bambino/a della città.



Tutto ciò è possibile grazie alla raccolta di giocattoli organizzata da TeamBòta ODV, associazione partner del progetto del Comune di Rimini “Ritorno all’Astoria” che sperimenta nuove forme di utilizzo di un bene pubblico in disuso.



L’associazione realizza questo momento di raccolta, allestendo i locali dell’ex cinema a tema natalizio mentre i volontari, travestiti da elfi, renne, pupazzi di neve o Babbo Natale, accolgono i bambini e le loro famiglie raccogliendo donazioni e giocattoli (rigorosamente in buone condizioni), per trascorrere insieme un momento di festa e solidarietà.



Una volta sanificati e impacchettati dai volontari, i giocattoli saranno poi donati ai bambini appartenenti a nuclei familiari attualmente in una situazione di maggiore difficoltà.



L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, Caritas, Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa Italiana, Unipromos, AROP, Esplora ASDC, Legambiente e tante altre associazioni e realtà operative sul territorio.



Orario: 10:00-19:00 Info: www.facebook.com/teambotarimini/





18 dicembre 2022



Torre Pedrera, Rimini



Christmas Caroling



Canti natalizi per le vie del paese, secondo l’antica tradizione inglese.



Adulti ma soprattutto bambini passeranno di casa in casa, cantando le canzoni del Natale della tradizione sia in italiano che in inglese. Tutti possono partecipare e non è richiesta nessuna abilità canora, lo scopo è quello di incontrarsi e regalare sorrisi. La partecipazione è gratuita. L’evento è dedicato alle famiglie con bambini in età scolare.

Orario: dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Nei giorni precedenti sono previste le prove dei canti (27 novembre e il 4 dicembre dalle 15 alle 16.30, alla sala parrocchiale della Chiesa Beata Vergine del Carmine di Torre Pedrera). Info e iscrizioni 380 1847364 (Eleonora)







18 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

Rimini, Torre Pedrera – bagno 65



Tendone delle feste



Anche quest’anno a fianco al Presepe di Sabbia di Torre Pedrera verrà allestita una struttura per tutto il periodo natalizio dove alla sera si terranno tombole per grandi e piccoli con tanti fantastici e gustosissimi premi. A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera.







Per i bambini







giovedì 15 dicembre 2022



Rimini, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca



Storie di quasi inverno



Letture in musica per bambini.

Voci narranti: Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, musiche Federico Squassabia



ore 16.30 bambini dai 4 ai 6 anni



ore 18 bambini dai 7 anni



Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Si prega di rispettare le fasce d'età indicate. Info: 0541 704485 www.bibliotecagambalunga.it







venerdì 16 dicembre 2022

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

"Auguri di tutti i colori”



Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze

Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, dove realizzare il libro pieno di auguri colorati. Orario: 16.30-18.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 Info: www.bibliotecagambalunga.it







sabato 17 dicembre 2022

Rimini, teatro Tiberio, Borgo san Giuliano

Natale nel Borgo San Giuliano



Auguriamoci Buon Natale

Uno spettacolo guidato e animato dal burattinaio Flavio Ferrante e dai suoi splendidi burattini che, attraverso un fantasioso percorso, vedrà protagonisti anche i bambini. Sarà una serata di gioia e di festa tutta incentrata sull’attesa del Natale e sulla riscoperta della sua favolosa magia.



Ore 21.00 Ingresso a offerta libera. A cura Associazione Circolo Acli San Giuliano





Mercatini di Natale



fino all’8 gennaio 2023



I caratteristici Mercatini Natalizi vi aspettano nel centro storico di Rimini e al mare per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa si potranno trovare tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e le idee regalo più originali per il Natale.







Mercatino dei Sogni di Natale: fino a domenica 8 gennaio 2023 nel cuore della città, in via Poletti adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno ospiteranno lavori artigianali veri, tipicamente natalizi, pezzi unici prodotti da maestri del rame e dell'argento, dell'argilla e terracotta, del legno, dei tessuti, della ceramica e del vetro. Saranno proposti anche dolci natalizi, i tradizionali prodotti di canapa ed i vini del progetto RiminiRebola.

A cura di CNA Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli.



Orario: dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 15 - 20; sabato 9 - 21.30; domenica e festivi 10 - 21.

Info: 0541 760293







Fiera delle Domeniche di Dicembre: nelle domeniche prima di Natale, 4, 11 e 18 dicembre 2022, in centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo sarà presente il Mercatino con vendita di prodotti non alimentari.







Fiera degli Alberi di Natale: dall'11 al 24 dicembre 2022



al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie







Fiera di Natale: dal 15 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023



in Piazza Tre Martiri si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo







Fiera di Natale: dal 19 al 24 dicembre 2022 con l’esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato, in cui si svolge il mercato settimanale in c.so d'Augusto e via IV Novembre, il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo.





Mercatino di Natale a Viserba: 17-18-24-26 dicembre, 6-7-8 gennaio 2023

In Piazza Pascoli a Viserba torna il villaggio del Natale con i suoi sfavillanti Mercatini di artigianato.











Presepi





dal 1° dicembre all’8 gennaio 2022



Rimini, via Maffei, 11



Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli



Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l'altra che rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) - 320 6920653 Ingresso gratuito







dal 3 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023



Mercato Centrale Coperto di Rimini



Presepe Gualtieri al Mercato Coperto



Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all’interno del reparto ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri per valorizzare un luogo di tradizione come il Mercato Coperto attraverso un simbolo delle Festività Natalizie.



Orario: 7:00-19:45. Ingresso libero



Info: mercato.coperto@virgilio.it - www.facebook.com/mercatocoperto.rimini/







dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Rimini, Piazza Cavour 31

Presepi dal mondo

La Caritas - Migrantes e le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini promuovono la "Mostra dei presepi dal mondo”, una mostra da vedere ma anche un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di immigrati che vivono a Rimini e che hanno preparato il loro presepe da presentare alla città. Si potranno ammirare Natività del Senegal e della Nigeria, del Perù, dell’Equador e del Venezuela, ma anche della Cina, dell’Ucraina, della Romania e dell’Albania, solo per citarne alcune.



Un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale che viene proposto alla città al fine di accrescere il sentimento di fraternità.

La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre e rimarrà aperta il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all’Epifania. Info: www.caritas.rimini.it







dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023



Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare



Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli



Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un'iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.



Sul ponte è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 gennaio con la rappresentazione 'Epifania sul Ponte', con il corteo navale e l'adorazione dei Re Magi lungo il porto canale.



L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com







8 dicembre 2022 – domenica 8 gennaio 2023



Rivabella di Rimini, Piazza Adamello



Il Presepe marinaro a Rivabella



A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d’uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è allestito in piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale. Il 6 gennaio arriva anche la Befana che distribuirà regali a tutti i bambini. A cura del Comitato turistico di Rivabella.





sabato 17 dicembre 2022



Darsena di Rimini, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare



Presepe in Darsena



Anche quest'anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l'iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della natività viene riprodotta in una coreografia ispirate alla marineria a memoria dei dispersi in mare.



L’inaugurazione del presepe avverrà sabato 17 dicembre dalle ore 14.30 circa e prevede una suggestiva fiaccolata subacquea a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN. All’arrivo in Darsena, accensione del Presepe e arrivo dei 'Babbi Natale' sulle moto d'acqua con i Jet Rider.



L'evento si conclude con panettone, dolci e cioccolata calda per i partecipanti e la distribuzione dei regali di Babbo Natale ai bambini. Per un momento di solidarietà sarà presente La prima Coccola, l’associazione che si dedica alle famiglie dei bambini prematuri o affetti da patologie, che necessitano di cure nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini.



In caso di maltempo la festa è rimandata a domenica 18 dicembre alla stessa ora.



Il presepe rimane visitabile fino al 6 gennaio 2022. Ingresso libero







sabato 17 dicembre 2022

Rimini, Miramare

Presepe vivente di Miramare



Il Presepe Vivente di Miramare torna in presenza e raccoglie attorno all'evento della Natività genitori, insegnanti e alunni dell'Istituto Comprensivo di Miramare e della Scuola dell'Infanzia Don Domenico Masi e tutti coloro che vorranno partecipare. Più di 200 figuranti ripercorreranno l'esperienza dei pastori di Betlemme, che videro inaspettatamente irrompere il Mistero nel loro quotidiano. Il villaggio e il campo dei pastori di Betlemme saranno allestiti nel parcheggio di via Bari, a fianco delle Poste di Miramare e apriranno alle ore 15:30. Da lì, dopo essersi immersi nella vita dei pastori della Palestina di 2000 anni fa e aver ascoltato l'annuncio degli angeli, figuranti e spettatori si sposteranno lungo la via Marconi per andare ad adorare il Bambino alla Grotta di Lourdes, in via Don Masi.

Ritrovo ore 15.30. Info: www.presepemiramare.it







da giovedì 22 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023



Rimini, Arco d'Augusto



Un Presepe per la Città



Tradizionale Presepe del Centro Zavatta, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il coinvolgimento delle persone che frequentano le attività formative e sociali.



La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino al weekend successivo all’Epifania.



Inaugurazione giovedì 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo.



Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)







dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023



Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65



Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che rappresenta una Natività classica in un’ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua, all’interno di una struttura coperta (10mt x 4mt).



Anche quest'anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto mantenere la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini.



Il presepe sarà inaugurato venerdì 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti, a partire dal 9 dicembre, in spiaggia nelle ore di luce, si potranno ammirare gli scultori all’opera.



Orario: 9 – 18.30 circa Info: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera







24 dicembre 2022



Viserba



Presepe vivente a Viserba



rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini della Parrocchia S. Maria di Viserba mare in piazza Pascoli a Viserba. In caso di maltempo sarà rappresentato in chiesa. Ore 21.30







26 dicembre – 30 dicembre 2022 e 2 – 8 gennaio 2023



Viserbella di Rimini



Presepe Marinaro al Museo E' Scaion



Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.



Orario: 15 – 18 Ingresso a offerta libera. Info: www.escaion.it