Danza e solidarietà con 'Ballando con Uisp' al Teatro della Regina di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 11:27 - 12 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Si svolgerà sabato 17 dicembre la prima edizione di Ballando con Uisp, uno spettacolo di danza e solidarietà.



La serata, che si aprirà a partire dalle ore 20.30 presso il Teatro della Regina di Cattolica, prevede l’esibizione di 6 società di danza affiliate Uisp Rimini e vedrà esibirsi 150 ballerini.



L’intero ricavato sarà devoluto all'associazione Crisalide per la prevenzione e la lotta del tumore al seno.







Uisp Rimini, che fa parte di Rete Donne Rimini (l’organizzazione del Comune di Rimini di iniziative ed eventi sulle tematiche femminili), ha deciso di organizzare lo spettacolo “per intervenire in modo concreto all’interno della rete, scegliendo di donare i proventi a un’associazione, anch’essa alla rete, che aiuta nel quotidiano donne colpite da brutte malattie” spiega Claudia Petrosillo, responsabile delle politiche di genere di Uisp Rimini.







“Abbiamo scelto Crisalide per iniziare quello che sarà un percorso che proseguirà negli anni a venire, perché la prevenzione è l’arma più efficace per contrastare il tumore al seno” prosegue Claudia Petrosillo. “Lo sport ed eventi come questo garantiscono a chiunque di far parte di una comunità, è un motore di integrazione anche per chi non è in salute e lo sport non lo può praticare”.







Le associazioni partecipanti saranno: A.S.D. B You Acrobatic, Scuola di Balletto di Rimini di Roberta Pulito, Madd Rimini, H.O.P.E. for Dance, Regina Centro Danza e Studio Danza Il Castello.





I biglietti sono acquistabili in prevendita presso gli Uffici Uisp Rimini e la serata dell'evento (sabato 17 dicembre) anche direttamente al Teatro della Regina di Cattolica (fino esaurimento posti).