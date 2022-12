'Il male non esiste' al cinema Tiberio di Rimini il film sulla pena di morte

Eventi

Rimini

| 11:23 - 12 Dicembre 2022

Una scena del film.

Martedì 13 (ore 21) e mercoledì 14 dicembre (ore 17 ed ore 20.30) al Cinema Tiberio di Rimini, nell’ambito della rassegna La grande luce promossa da ACEC, è in programma il film Il male non esiste di Mohammad Rasoulof con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2020.

Mercoledì sera la proiezione in programma alle ore 20.30 sarà preceduta da interventi di Amnesty International e cittadini iraniani residenti in Italia, introdotti dal giornalista Mirco Paganelli.



Heshmat è un buon padre e un buon marito attento ai bisogni della famiglia. Ogni mattino si alza presto per andare al lavoro. Quale lavoro? Pouya non se la sente di essere colui che legalmente dovrà sopprimere una vita umana. Cosa dovrà fare per evitare questo compito? Javad non sa che insieme alla sua ufficiale dichiarazione d’amore in occasione del compleanno della fidanzata dovrà confrontarsi con un evento che l’ha scossa profondamente. Bahram è un medico che esercita in una località sperduta e che ha deciso di incontrare per la prima volta la nipote, che vive in Germania, per rivelarle un segreto. Biglietto prezzo unico € 5.