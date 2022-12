Open night dei licei Karis di Rimini, con visite, incontri e laboratori

Attualità

Rimini

| 11:15 - 12 Dicembre 2022

Uno scatto dalla scorsa edizione.



Torna domani sera (13 dicembre) l’Open Night dei licei Karis di Rimini. Appuntamento per chi vuole incontrare e conoscere il luogo e le proposte educative del liceo classico “Dante Alighieri”, dello scientifico “Georges Lemaître” e del linguistico “San Pellegrino”. Porte aperte nella sede dei tre istituti pubblici paritari della Comasca dalle 19.00 alle 22.00 (Viale Regina Elena). Per tutte le ragazze, i ragazzi e i familiari partecipanti, la possibilità di visitare la scuola, parlare con docenti, preside e i loro futuri colleghi di studio. Senza dimenticare come, nell’ottica di offrire un orientamento concreto a chi la prossima estate lascerà le medie inferiori, Karis ha organizzato anche un calendario di laboratori gratuiti (Karis Lab) nelle materie più importanti dei licei: letteratura, greco e latino per il classico, lingue straniere per il linguistico e scienze e fisica per lo scientifico. Strumenti mirati a consentire una scelta in linea con aspirazioni, passioni, interessi di ogni singola ragazza o ragazzo.



Mentre, nel pomeriggio a partire dalle 18.00, sempre alla Comasca, sono invece in programma le premiazioni del concorso borse di studio per studenti delle quinte elementari e terza medie di scuole pubbliche e paritarie della provincia di Rimini e San Marino. Concorso a cui hanno partecipato complessivamente più di 500 giovanissimi. I vincitori delle cinque differenti prove, due per le elementari (scrittura creativa, disegno) tre per le medie (inglese, italiano, matematica), riceveranno una borsa di studio per coprire la retta del primo anno di frequenza in uno dei licei Karis, a cui si aggiunge un buono da 500 euro da utilizzare per acquisto d’articoli scolastici.