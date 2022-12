Coriano, inaugurata la nuova sede Avis in via Garibaldi

Attualità

Coriano

11:11 - 12 Dicembre 2022

Taglio del nastro.

I donatori di sangue hanno una nuova casa a Coriano. Domenica pomeriggio si è svolta nei nuovi locali di via Garibaldi l’inaugurazione della nuova sede comunale Avis. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini e la presidente Antonella Galasso. Hanno preso parte alla cerimonia inoltre l’assessore Roberto Bianchi e alcuni consiglieri comunali, oltre ai componenti del direttivo di Avis e un cospicuo numero di donatori. La presenza di Avis sul territorio comunale è una costante che dura da ormai 40 anni e che si è distinta a livello provinciale per la grande professionalità, la passione e il contributo in donazioni.



“Ci sentiamo veramente orgogliosi come amministratori per aver partecipato all’avvio ufficiale dell’attività dei volontari Avis nella nuova sede - commenta il sindaco Gianluca Ugolini - con l’auspicio che il grande sforzo di queste persone venga ricambiato da un crescente numero di donatori in futuro. Un grazie infinito ad Avis ed a tutti i donatori per il grandissimo contributo svolto quotidianamente a favore delle strutture ospedaliere, e conseguentemente delle vite umane e della comunità”.