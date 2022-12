Bellaria, schianto tra tre mezzi sulla statale 16, lunghe code

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:18 - 12 Dicembre 2022

I mezzi coinvolti nell'incidente.

Dopo il camion intraversato di prima mattina, un altro incidente avvenuto intorno alle 9.30 ha interessato la statale 16, questa volta in direzione nord. Per cause ancora al vaglio un camioncino, un furgone ed una macchina si sono scontrati. Secondo una prima ricostruzione l'auto avrebbe tamponato il furgoncino che sarebbe finito nella corsia di sorpasso. Il camioncino che stava impegnando la corsia a sinistra avrebbe poi urtato violentemente il furgone e l'auto. E' successo tra le uscite di Igea Nord e Bellaria Igea Marina. La viabilità, già messa a dura prova dal primo incidente, è andata completamente in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, la Polstrada e i Vigili del fuoco. La Statale 16 al momento è chiusa al traffico.