Qualità della vita, Rimini scende al 46esimo posto, perde tre posizioni

Attualità

Rimini

| 10:08 - 12 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Nell'annuale classifica sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore, Rimini si piazza al 46esimo posto su 107 province scendendo di tre posizioni rispetto allo scorso anno.

La nostra provincia però non scende dal podio di quella dell'Indice della criminalità. Secondo posto generale (preceduta da Milano) con 193.749 denunce totali (5985,3 ogni 100mila abitanti). Scendendo più nel dettaglio di questa classifica, la provincia di Rimini si attesta al primo posto per 'rapine' con 131,8 denunce ogni 100mila abitanti; seconda posizione per 'furti con destrezza' con 444,3 denunce ogni 100mila abitanti; quarto posto per 'violenza sessuale' con 16 denunce ogni 100mila abitanti e 'furti in esercizi commerciali' (186,7 denunce ogni 100mila abitanti); 25esima posizione per 'stupefacenti', 27esima per 'furti in abitazione', 38esima per 'truffe e frodi informatiche', 40esima per furti di autovetture.



Nella classifica generale Rimini perde 11 posizioni per 'Giustizia e sicurezza' finendo al 102esimo posto e 'Ambiente e servizi', perdendo 38 posizioni e finendo al 50esimo.



Passando alle note positive, la provincia di Rimini è prima 'densità di posti letto nelle strutture ricettive': 184 per km quadrato con una media di 20.

'Affari e lavoro' vedono un aumento di 6 posizioni fino ad arrivare al 10° posto e 'demografia e società' con 32 punti di aumento portano Rimini al 42esimo posto.

Per 'ricchezza e consumi' e 'cultura e tempo libero' Rimini guadagna 2 posizioni salendo rispettivamente al 57esimo e 7° posto.

Per questa ultima categoria, Rimini è al terzo posto per 'Librerie' con un valore di 12,17 ogni 100mila abitanti e al quinto posto per 'offerta culturale' ovvero 54,30 spettacoli ogni mille abitanti.



La classifica fornisce dati su ogni aspetto della vita in provincia.

Nella categoria 'ricchezza e consumi' risulta che il 'prezzo medio di vendita delle case' (13esimo posto per Rimini) è di circa 1.800 euro al mq per un appartamento nuovo, in zona semicentrale nei capoluoghi, e che la provincia si trova al 38esimo posto per 'beneficiari di reddito di cittadinanza'.